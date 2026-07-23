Motivul real pentru care Daniel Balaciu s-a căsătorit cu Dana Roba: ”Să știe toți timișorenii!”

Daniel Balaciu, condamnat pentru tentativa de omor asupra fostei sale soții, Dana Roba, a făcut noi declarații din penitenciar despre relația pe care a avut-o cu mama celor două fiice ale sale. În cadrul unui interviu acordat unei televiziuni locale, acesta a vorbit despre începutul poveștii lor, despre viața de familie și despre motivele care, în opinia sa, au dus la destrămarea căsniciei.

Afirmațiile sale vin la mai bine de trei ani de la atacul din iunie 2023, în urma căruia Dana Roba a fost grav rănită și a avut nevoie de numeroase intervenții medicale pentru a supraviețui. De această dată, Balaciu nu s-a referit doar la evenimentele din ziua agresiunii, ci și la perioada în care cei doi formau un cuplu, prezentând propria versiune asupra relației.

Daniel Balaciu spune că relația a început din dorința de a o ajuta pe Dana Roba

În interviul acordat din închisoare, Daniel Balaciu a susținut că apropierea dintre el și Dana Roba nu ar fi fost rezultatul unei iubiri la prima vedere. Potrivit acestuia, relația ar fi început după ce femeia i-ar fi cerut sprijin într-o perioadă dificilă din viața sa.

Condamnatul afirmă că a ales să îi fie alături și că, în timp, sentimentele dintre ei s-ar fi dezvoltat. El susține că implicarea sa în familie a fost una totală și că a participat activ la creșterea copiilor, descriindu-se drept un tată prezent și implicat în îngrijirea acestora încă din primele luni de viață.

„Am luat-o de milă, ca să știe toți timișorenii. Pe Dana am luat-o când mi-a fost milă de ea. Când stătea într-o boxă și a zis: «Ajută-mă, Daniele!». Eu n-am cunoscut-o pe Dana în alte împrejurări. Mi-a spus: «Ajută-mă, dă-mi o șansă la viață». Dar eu am suflet mare. Am ajutat-o pe Dana și m-am îndrăgostit de ea pe parcurs. Am făcut o fetiță, pe Chantal. Eu am crescut-o de când era bebeluș. Credeți-mă, a avut colici patru luni de zile. De seara, de la ora 10, până dimineața la ora 6, a stat în brațele mele. Îi spuneam: «Nu mai plânge, tati», că plângea. A venit și a doua, Celin. Ea a zis că nu o mai vrea pe Selin și a trimis-o la sat, la bunica. Ce mamă își trimite copilul la bunici? Eu n-am vrut să o trimit și am zis că nu sunt de acord, dar ea mi-a spus: «Nu pot, Daniele, nu suport copiii». A spus așa. După al doilea copil, ea a zis că nu mai vrea copii și s-a dus singură să-și lege trompele. După ce și-a făcut amant, a crezut că îi va face și lui un copil. Dezlegarea trompelor a făcut-o pentru că deja vorbea cu băiatul acela. Un băiat de lângă Timișoara, dintr-un sat. Nu mai știu exact satul, era la vreo 60 de kilometri de Timișoara. Ea vorbea cu băiatul acela, iar din ce spunea și presa, mai vorbise cu el și în urmă cu vreo 15 ani.”, a spus Daniel.

Balaciu a povestit că nopțile nedormite, grijile legate de sănătatea copiilor și responsabilitățile de zi cu zi au făcut parte din rutina familiei, susținând că și-a asumat aceste obligații fără rezerve.

În același interviu, Daniel Balaciu a lansat o serie de acuzații la adresa fostei sale soții cu privire la modul în care aceasta s-ar fi raportat la creșterea celor două fiice. Acesta susține că între ei ar fi existat numeroase neînțelegeri legate de educația copiilor și de responsabilitățile din familie.

Un alt subiect abordat în interviu a fost cel legat de afirmațiile făcute anterior de Dana Roba, care a susținut că ar fi fost constrânsă să recurgă la o intervenție pentru a nu mai avea copii. Daniel Balaciu respinge aceste acuzații și susține că decizia ar fi aparținut exclusiv fostei sale soții. Mai mult, el afirmă că alegerea acesteia nu ar fi avut legătură cu dorințele sale, ci cu propriile planuri și decizii personale.

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