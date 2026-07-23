Incident la Cotroceni. Un militar a leșinat în timpul ceremoniei de primire a președintelui Indiei

La ceremonia oficială organizată la Palatul Cotroceni pentru primirea președintei Indiei, Droupadi Murmu, o femeie militar din Brigada 30 a suferit o stare de rău și s-a prăbușit în timp ce ținea ridicat drapelul României. Momentul s-a produs imediat după trecerea Gărzii de Onoare, când Nicușor Dan și oaspetele oficial au avansat spre zona protocolară.

Militara a fost surprinsă dezechilibrându-se brusc, cel mai probabil din cauza unei stări apărute spontan în timpul ceremoniei. Delia Dinu, șefa de protocol, a intervenit prima și i-a acordat sprijin, după care femeia a fost preluată de personalul Palatului Cotroceni.

O militară a leșinat în fața delegației indiene

Conform informațiilor inițiale, aceasta ar putea fi transportată la spital pentru investigații suplimentare, însă deocamdată nu există date oficiale despre cauza exactă a incidentului. Cert este că femeia se află în siguranță și a primit îngrijiri imediat.

Deși protocolul oficial continua, Nicușor Dan s-a întors ulterior pentru a solicita informații despre starea militarului care a leșinat. Președintele României a dorit să se asigure că aceasta este stabilă și primește atenția medicală necesară.

Vizita de stat a președintei Indiei are loc între 23 și 25 iulie 2026, la invitația României. În cadrul discuțiilor, Nicușor Dan și Droupadi Murmu urmează să abordeze subiecte legate de Parteneriatul Extins dintre cele două țări, cu accent pe colaborarea academică, sportivă și în domeniul cercetării. În 2027, România și India vor marca 80 de ani de relații diplomatice.

CITEŞTE ŞI: Marco Rubio, secretarul de stat al Americii, deranjat că a fost menționat în dosarul fraților Tate: ”Nu cunosc detaliile”

Casa Albă, reacție surprinzătoare după gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele Falkland