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Daniel Balaciu, primul interviu din închisoare! Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care Dana Roba a văzut moartea cu ochii

De: Anca Chihaie 23/07/2026 | 19:42
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Daniel Balaciu, condamnat pentru tentativa de omor asupra fostei sale soții, Dana Roba, a oferit un interviu din penitenciar în care a vorbit despre dimineața de 5 iunie 2023, ziua în care a avut loc unul dintre cele mai șocante cazuri de violență domestică din România. Bărbatul, care execută o pedeapsă cu închisoarea, a încercat să explice cum s-a ajuns la atacul în urma căruia make-up artista a fost la un pas de moarte. Iată ce declarații a făcut bărbatul!

Dana Roba a fost găsită atunci într-o stare critică, cu răni extrem de grave la nivelul capului și al mâinilor, fiind transportată de urgență la spital, unde medicii au fost rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Însă, la trei ani de la incident vedeta se simte bine acum și își poate continua munca. În schimb, Daniel se află în spatele gratiilor pentru fapta pe care a comis-o.

Daniel Balaciu susține că totul a pornit în urma unui conflict domestic

În interviul acordat unei televiziuni locale, Daniel Balaciu a descris conflictul din dimineața respectivă din perspectiva sa. Acesta susține că între el și Dana Roba ar fi izbucnit o ceartă legată de o deplasare pe care fosta sa soție și-ar fi dorit să o facă împreună cu cele două fiice ale lor.

Potrivit relatării sale, discuția s-ar fi transformat rapid într-un schimb tensionat de replici, iar atmosfera din locuință ar fi devenit tot mai conflictuală. Bărbatul afirmă că în timpul altercației ar fi fost agresat, susținând că a fost lovit și că acel moment l-ar fi făcut să își piardă controlul.

El a povestit că, în urma conflictului, a mers în bucătărie, unde se aflau mai multe unelte rămase după lucrări de renovare. De acolo ar fi luat ciocanul cu care și-a atacat fosta soție. În fața reporterilor, Balaciu a încercat să minimizeze intenția pe care ar fi avut-o în acele momente, afirmând că nu și-a propus să îi ia viața și că incidentul ar fi degenerat într-un interval foarte scurt.

Totodată, condamnatul a explicat că își amintește doar parțial desfășurarea atacului și a susținut că nu a conștientizat gravitatea faptelor sale în acele clipe. Declarațiile sale reprezintă însă doar versiunea prezentată de acesta din penitenciar.

„Era o socotitoare cu care se jucau fetițele, roșu cu negru, o socotitoare din aceea care i s-a spus că nici nu a fost în casă. Adică fetițele se jucau cu ea. Cred că am primit-o de ziua uneia dintre fetițe, că n-am cumpărat-o. Am primit-o de ziua fetițelor. Era o socotitoare din aceea, nu cu buline. Și ea a luat-o și mi-a dat în cap. Am băgat mâna și se vede în pozele de la INML că am băgat mâna, iar socotitoarea s-a spart în capul meu.

S-a spart în capul meu. Am zis că ok. M-am dus, am deschis sertarul de la bucătărie și aveam sucitorul. N-am vrut să-l iau. I-am promis că nu-l iau niciodată. Și am zis că îi dau o corecție. Am pus mâna pe el, era sucitorul și chiar bătătorul de carne. Și de acolo a fost, că noi, cum am terminat cu zugrăveala, toate au fost puse fix în sertarul ăla. Parcă și diavolul s-a băgat. În sertarul ăla erau și ciocanul, și două șurubelnițe, și un clește. Au văzut și cei de la INML, și poliția, când au venit. Chiar le-am arătat.

Am luat ciocanul. Era prins de coadă, că era înăuntru. L-am prins de coadă. N-am știut precis cum era, și dimineața… Am zis să-i dau două. Și am dat una peste picior și una peste mână, că își băga mâna. Și am luat un picior în stomac și m-a luat direct în zid. Atunci… Mi-a dat chiar un picior tare în stomac și m-a luat direct în zid. Deci, dacă ea nu făcea treaba asta, se încheia. Că nu sunt un om violent.

Atunci mi-am pierdut un pic cumpătul. Câteva secunde. Atunci i-am dat. Deci n-am avut niciodată intenția. Păi dacă vrei să dai la cineva în cap, mergi pe stradă, faci asta, sau mergi peste familie în casă dacă ești nebun și vrei să dai. Dar așa s-a întâmplat atunci.”, a spus Daniel din închisoare.

Câte lovituri a primit Dana Roba?

Potrivit relatării sale, Daniel Balaciu susține că își amintește că i-a aplicat victimei patru lovituri cu ciocanul. Acesta afirmă că doar prima ar fi fost dată cu putere, susținând că a reacționat după ce ar fi fost lovit în zona stomacului și proiectat într-un perete, în timp ce celelalte trei lovituri ar fi avut o intensitate mai redusă.

„Păi i-am dat prima aici, a doua aici, aici și aici. Patru. Una, două, trei, patru. Așa îmi aduc aminte, patru. Una, două, trei, patru. Dar ultimele nu i le-am dat tare. Doar prima i-am dat tare, că mi-a dat piciorul în stomac și m-a urcat în zid. Atunci prima i-am dat-o cu putere, pe celelalte trei nu le-am mai dat așa.”, a mai spus condamnatul.

Atacul asupra Danei Roba a avut loc în iunie 2023 și a provocat un val de reacții în întreaga țară. Make-up artista a fost lovită de mai multe ori cu un ciocan, suferind traumatisme craniene severe și răni grave la nivelul mâinilor, în timp ce încerca să se apere.

La doi ani de la tragedie, Dana Roba vorbește despre experiența prin care a trecut ca despre cea mai grea încercare din viața sa. Recuperarea nu a fost doar una fizică, ci și emoțională, iar make-up artista mărturisește că perioada petrecută în spitale și lunile de terapie au făcut-o să privească existența cu alți ochi.

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