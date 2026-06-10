Un nou scandal în showbiz! Dana Roba, atac vehement la adresa unei cântărețe celebre: „Nu are nicio valoare în ochii mei”

Un nou scandal se prefigurează în showbiz! De data aceasta, protagonistele sunt Dana Roba și o cunoscută cântăreață. Make-up artista a lansat un atac vehement la adresa artistei și nu a menajat-o. Deși inițial s-a ferit să ofere numele celei în cauză, Dana Roba nu a rezistat prea mult și a spus lucrurile clar.

Recent, Dana Roba a fost invitată în cadrul unui podcast, unde a lansat un atac direct la adresa unei artiste din România. Mai exact, aceasta a judecat-o aspru pe cântăreață pentru faptul că și-a lăsat copilul să fie crescut de bunici și de fostul soț și nu a fost alături de el în cele mai importante perioade ale vieții.

„Eu acum dacă aș răspunde cine și ea o să spună. Nici eu nu m-aș duce la ea (…) Și ea ar zice, și eu am pe suflet, dar nu pot să zic (…) Nu pot. Pentru simplul fapt că și-a lăsat copilul și nu îi dau numele, și-a lăsat copilul și a fost crescut de socri. Pentru mine, aia nu e mamă și gata. Cine își lasă copiii, pentru mine, nu are nicio valoare în ochii mei(…) Ți-am spus că nu există sărăcie, nu există boală, nu există ceva care să te facă să nu te ridici alături de copiii tăi. Nu există un necaz atât de mare care să te facă să îți lași copiii”, a spus Dana Roba.

Deși în cadrul podcastului s-a ferit să ofere numele cântăreței la care face referire, ulterior Dana Roba a decis să dea cărțile pe față. Așa că într-un comentariu publicat pe rețelele sociale a precizat că se referea la Maria Constantin.

Motivul pentru care Maria Constantin și-a lăsat copilul în grija socrilor

În anul 2014, Maria Constantin divorța de primul ei soț, Ciprian Tapotă. Artista de muzică populară s-a despărțit după cinci ani de tatăl fiului ei, Codruț. După despărțire, băiatul a rămas alături de tatăl lui, deși custodia a fost comună.

Însă, fostul soț și familia lui au pus presiuni mari pentru ca micuțul să rămână în grija lor. După lungi lupte, și din cauza situației sale financiare de la vremea respectivă, Maria Constantin a cedat.

„Noi avem custodie comună, dar eu şi fostul meu soţ am căzut de acord ca băiatul să aibă domiciliu la tată, deoarece fiul meu era acomodat la ţară, unde are curte, spaţiu de joacă. Eu locuiam cu părinţii mei, într-un apartament micuţ cu două camere. E greu să trăieşti departe de copilul tău. El avea trei ani şi jumătate când s-a produs ruptura. Am trecut peste orgoliul meu şi peste tot ce simt eu, ca mamă, pentru ca fiul meu să fie bine. Să spui că mi-am abandonat copilul e cea mai mare prostie. Eu mi-am lăsat maşina, care era pe numele meu, fostului meu soţ, ca să îmi aducă copilul la oraş, unde locuiam”, declara Maria Constantin, în urmă cu ceva timp.

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