Moarte suspectă la un târg din Gorj. Un bărbat de 40 de ani a încetat din viață sub privirile oamenilor

Tragedie într-o familie din Gorj. Un bărbat de 40 de ani și-a găsit sfârșitul în timp ce se afla la târgul organizat cu ocazia zilelor comunei Berlești. Din primele informații, victima ar fi intrat în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 8 august, la târgul organizat cu ocazia zilelor comunei Berlești, din județul Gorj. Din informațiile oferite de martori, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, din Târgu Jiu, ar fi atins cu mâinile un colac de sârmă aflat pe o ladă metalică. La scurt timp, acesta a început să se simtă rău și ar fi intrat în stop cardio-respirator.

Bărbatul ar fi murit din cauza unei electrocutări

Martorii au sunat de urgență la 112, iar la fața locului a sosit un echipaj SMURD. În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate bărbatului, salvatorii au fost nevoiți să declare decesul acestuia.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efecturării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

„La data de 8 august 2026, la ora 16:23, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au fost sesizați, prin apelul 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi electrocutat. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina și Poliției Orașului Târgu Cărbunești. Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că, la data de 8 august 2026, în jurul orei 16:20, un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce se afla pe raza comunei Berlești, la târgul organizat cu ocazia zilelor comunei, ar fi atins cu membrele superioare un colac de sârmă aflat pe o ladă metalică.”, notează IPJ Gorj.

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