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Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi, la ritualul nunților sașilor din Transilvania. Cum au apărut cele trei vedete

De: Denisa Crăciun 11/08/2026 | 12:16
Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi, la ritualul nunților sașilor din Transilvania. Cum au apărut cele trei vedete
Cum au fost văzute Andreea Marin, Kira Hagi, Nadia Comăneci/ sursa foto: social media
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Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi au participat la un eveniment important. Acestea au fost prezente în Transilvania, la ritualul nunților sașilor. Fosta prezentatoare TV a împărtășit imagini inedite în mediul online, dar a transmis și un mesaj special.

Cele trei vedete s-au bucurat la maximum de fiecare clipă petrecută la eveniment. Ele s-au simțit onorate să vadă vechile tradiții, iar prezentatoarea TV, Andreea Marin, a publicat imagini superbe în mediul online.

De asemenea, ea a transmis și un mesaj prin care spune cât de fericită este că a putut fi alături de fosta gimnastă, Nadia Comăneci și Kira, fiica lui Gică Hagi. În plus, a mărturisit că va mai posta frânturi din experiența lor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum au apărut cele trei vedete la ritualul nunților sașilor din Transilvania

Andreea Marin a povestit pe rețelele de socializare că evenimentul a avut loc la biserica din Criț, din Transilvania. Ea a explicat că Nadia Comăneci a fost oaspete de onoare și a transmis bucurie celor din jur. Pe de altă parte, Kira Hagi i-a încântat pe cei prezenți cu expoziția ei de pictură.

La biserica din Criț, ritualul nunții sașilor din Transilvania de odinioară ne-a fost împărtășit ca o poveste la Săptămâna Haferland. Nadia Comăneci a fost oaspetele de onoare ce a adus bucurie, energie pozitivă și înțelepciunea omului valoros, pentru noi toți. Kira Hagi ne-a împărtășit, prin expoziția ei de pictură, istoria de suflet a bunicilor săi, prezenți alături de ea, a povestit Andreea Marin, pe Instagram.

Cum au fost văzute Andreea Marin, Kira Hagi, Nadia Comăneci/ sursa foto: social media
Cum au fost văzute Andreea Marin, Kira Hagi, Nadia Comăneci/ sursa foto: social media

De asemenea, ea a relatat că la finalul festivalului au participat invitați din corpul diplomatic, ceea ce a fost o bucurie pentru ea. Aceasta a mărturisit cât de mult iubește oamenii, dar și că va reveni cu alte imagini de senzație.

Iar evenimentul de încheiere a festivalului, la care au participat invitați din corpul diplomatic, oficialități, oameni veniți din toate colțurile țării și de peste hotare, a fost un nou prilej să îmi amintesc cât de mult iubesc să fiu gazda evenimentelor făcute cu sufletul de către cei ce chiar simt ceea ce fac și dăruiesc mai departe. De fapt, iubesc oamenii. Mulțumesc, Dragoș Asaftei, fotografiile tale sunt minunate! Mâine dimineață revin și cu imagini ce îmi sunt dragi, surprinse cu telefonul meu. Nu sunt la fel de luminoase, dar au suflet, a completat fosta prezentatoare TV.

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