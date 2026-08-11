Speak a ”distrus-o” pe Maria Covasă, după ce s-a „tunat”: ”Dacă îți faci operații, nu înseamnă că e mai bine”

Ediția specială Insula iubirii – Reuniuni i-a adus în prim-plan pe cei mai iubiți, controversați și judecați concurneți și ispite din sezoanele trecute. Maria Covasa, fosta iubită a lui Dani Boy, a fost una dintre cele mai comentate apariții.

Cu doar câteva săptămâni înainte de premiera sezonului 10 Insula iubirii, Antena 1 a lansat proiectul special Insula iubirii – Reuniuni. Întâlniri neașteptate, foști concurenți și ispite care au revenit la ceremonia focului în fața lui Radu Vâlcan. Ema Oprișan, Răzvan Kovacs, Andrei Lemnaru, Ella Vișan, Oana Monea, soții Maria și Marius Avram, Maria Covasa și Dani Boy sunt doar o parte din cuplurile care au retrăit emoțiile din Thailanda.

Speak: „Erai mult mai frumoasă în emisiune”

Maria Covasa, care a venit la testul fidelității (sezonul 8) împreună cu Dani Boy, a trecut printr-o transformare majoră. Schimbările estetice nu au trecut neobservate, aspectul ei fizic fiind zile la rând subiect de discuție în spațiul public. La doi ani distanță, fosta concurentă a avut o apariție complet diferită, fiind aproape de nerecunoscut – vezi AICI.

Look-ul ei actual a atras atenția și lui Speak, în cadrul podcastului pe care îl moderează alături de Florin Ristei. Artistul i-a spus direct Mariei ceea ce gândește, fără filtre și fără menajamente.

„M-am uitat la reuniunea vieții. Am văzut interviuri cu ei, se vede că au dat de niște bani. Băieții oleacă mai bine. Am prins-o pe Maria. Bă, ce s-a transformat, ești nebun? Într-un mod… e prea mult! Erai mult mai frumoasă în emisiunea. Adică, bă, nu înseamnă că dacă îți faci operații sau îți pui toate alea pe tine, e mai bine. Adică less is more (n.r mai puțin înseamnă mai mult), să n-am parte. El (n.r Dani Boy), ok, oleacă mai bine la cum arăta. Oleacă mai stilat… Marcel e la fel, dar fetele, bă, bă, aveți oleacă grijă”, a spus Speak.

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