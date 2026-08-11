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Anna, ucraineanca de pe Transfăgărășan, prima reacție după ce a izbucnit scandalul. Ce i s-a întâmplat amantei pensionarului MApN

De: Anca Chihaie 11/08/2026 | 11:27
Anna, ucraineanca de pe Transfăgărășan, prima reacție după ce a izbucnit scandalul. Ce i s-a întâmplat amantei pensionarului MApN
Foto: Instagram
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Povestea Annei, ucraineanca al cărei nume a apărut inscripționat pe o stâncă de pe Transfăgărășan, continuă să stârnească reacții în mediul online. După ce imaginile cu un bărbat care a urcat pe versant pentru a scrie numele femeii au devenit virale, atenția s-a mutat asupra celei care ar fi stat în centrul gestului considerat de mulți o declarație de dragoste dusă la extrem.

Anna este o femeie originară din Ucraina, care a ajuns în România în anul 2022, în perioada în care războiul izbucnit în țara sa a schimbat radical viețile a milioane de oameni. Aceasta ar fi venit în România împreună cu fiul său, care la acel moment avea 17 ani. Soțul femeii ar fi rămas în Ucraina, unde s-ar fi aflat în contextul războiului.

Anna, ucraineanca de pe Transfăgărășan, prima reacție după ce a izbucnit scandalul

De atunci, viața Annei s-ar fi desfășurat în România, unde și-ar fi construit treptat un nou drum. Femeia ar fi lucrat ca instructor de fitness și, în paralel, s-ar fi ocupat de activitatea unui salon de înfrumusețare, unde ar fi oferit servicii de manichiură.

Numele ei a devenit însă cunoscut publicului român nu prin activitatea profesională, ci după episodul petrecut pe Transfăgărășan. Un bărbat a fost surprins în timp ce se afla pe stânci și scria numele „Anna” pe versant. Imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare, iar gestul a generat numeroase speculații cu privire la relația dintre cei doi.

Potrivit CANCAN, bărbatul ar fi un pensionar al Ministerului Apărării Naționale, în vârstă de 55 de ani. Acesta ar fi căsătorit și ar avea un copil major. Relația cu Anna ar fi fost una extraconjugală, iar gestul de pe Transfăgărășan ar fi reprezentat o încercare spectaculoasă de a-și manifesta sentimentele pentru femeie. (VEZI AICI)

Femeia a avut o primă reacție în mediul online, însă mesajul publicat de aceasta nu a lămurit toate controversele apărute în jurul poveștii. Într-o postare recentă, ea a anunțat și că cineva ar fi încercat din nou să îi spargă contul de Instagram. Anna a precizat că a reușit să își recupereze accesul la cont datorită măsurilor de securitate pe care le avea activate.

Foto: Instagram

„Astăzi au încercat din nou să-mi spargă contul de Instagram. Știu cine are nevoie de toate astea. Cineva nu are ce face, viața este plictisitoare. Slavă Domnului, am protecție triplă pe cont și am reușit să îl recuperez.”, a scris femeia pe Instagram.

CINE ESTE, DE FAPT, ANNA ȘI CUM L-A ”SMINTIT” PE PENSIONARUL MAPN CARE I-A SCRIS NUMELE PE STÂNCĂ. POVESTEA „INTERZISĂ” CARE SE ASCUNDE ÎN SPATELE GRAFFITIULUI DE PE TRANSFĂGĂRĂȘAN

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