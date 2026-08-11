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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Echipa lui Marius Baciu, un nou joc slab, acum cu Sepsi. Roș-albaștrii visează la încă un transfer

De: Irina Vlad 11/08/2026 | 11:41
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Echipa lui Marius Baciu, un nou joc slab, acum cu Sepsi. Roș-albaștrii visează la încă un transfer
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Un nou meci neconvingător pentru FCSB, care a remizat la Sepsi, scor 0-0, într-o partidă în care gazdele au părut să fie mai prezente în fața porții adverse.

Eliminați din Europa, roș-albaștrii nu au convins nici în campionat, deși Peluza Nord a revenit lângă echipă și a făcut deplasarea la Sfântu Gheorghe. Analizăm partida dintre Sepsi și FCSB astăzi, la EXCLUSIV FCSB, de la 16:45, alături de influencerul Damyan. Totodată, discutăm și despre transferul pe care Gigi Becali l-ar putea face în următoarele ore.

Discutăm și pe baza declarațiilor lui Marius Baciu, antrenorul de la FCSB, care s-a declarat bucuros pentru că Cisotti a avut o ocazie importantă de a marca. Totodată, vom analiza și subiectul momentului la FCSB, mutarea partidei cu FC Botoșani de la București.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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