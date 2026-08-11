Acasă » Știri » Roxen, noi declarații despre Alexandra Căpitănescu. Cum a răspuns cântăreața acuzațiilor primite

Roxen, noi declarații despre Alexandra Căpitănescu. Cum a răspuns cântăreața acuzațiilor primite

De: Denisa Crăciun 11/08/2026 | 10:55
Roxen, noi declarații despre Alexandra Căpitănescu. Cum a răspuns cântăreața acuzațiilor primite
Roxen, noi declarații despre Alexandra Căpitănescu/sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Roxen este din nou în centrul atenției. Aceasta a făcut noi declarații despre colega sa de breaslă, Alexandra Căpitănescu. Internauții au acuzat-o pe aceasta că o invidiază pe fosta concurentă de la Eurovision.

Roxen este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Vedeta a fost acuzată în repetate rânduri că este invidioasă pe succesul Alexandrei Căpitănescu, iar pentru că a vrut să clarifice situația a făcut noi declarații importante. Ea a împărtășit în mediul online că nu a avut nimic de împărțit cu tânăra concurentă de la Eurovision, ba mai mult, o respectă pentru munca ei.

Cum a răspuns cântăreața acuzațiilor primite

În urma scandalului care a avut loc în perioada desfășurării concursului de muzică Eurovision, Roxen a simțit că acum este momentul să clarifice totul. Astfel, cântăreața a declarat în mediul online că nu a avut nimic de împărțit cu Alexandra Căpitănescu. Mai mult decât atât, susține că în timpul concursului a susținut-o pe aceasta, însă din cauza experienței neplăcute prin care ea a trecut a determinat-o să răbufnească atunci.

N-am avut niciodată o problemă cu Alexandra. Ba dimpotrivă, eu chiar mă bucur pentru parcursul ei, am susținut-o chiar și în perioada Eurovisionului și mă bucur pentru ea, așa cum mă bucur pentru orice altă femeie care are oportunitatea să strălucească. Punctul meu de vedere a fost unul total diferit față de tot ceea ce înseamnă Alexandra (…) Reacția mea a fost dintr-o altă perspectivă, pentru că există persoane care cunosc faptul că am avut și eu la rândul meu o experiență mai neplăcută, a declarat Roxen, în mediul online.

De asemenea, ea a avut un răspuns și pentru cei care o critică. Artista spune că cei care i-au adus jigniri ar trebui să se vindece, pentru că ar avea anumite probleme, acuzând că ar crea scenarii. În plus, Roxen susține că i s-au băgat vorbe în gură, dar ea nu ar fi avut niciodată o părere negativă despre Alexandra Căpitănescu.

Mi se pare puțin exagerat faptul că aceste personaje, doar pentru că au ele probleme, aleg să mă dezumanizeze, să mintă, să creeze povești în legătură cu mine și să spună că am manifestat lucruri pe care nu le-am spus. Le doresc acestor oameni să se vindece, pentru că este clar că au nevoie de vindecare, dacă tot continuă să creeze aceste scenarii, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Roxen, reacție neașteptată când a fost întrebată de Alexandra Căpitănescu. Artista a izbucnit în plans

De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Știri
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
Știri
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
EXPLICATIV. Ce facilități urmăresc cumpărătorii bucureșteni în 2026
Mediafax
EXPLICATIV. Ce facilități urmăresc cumpărătorii bucureșteni în 2026
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația
Gandul.ro
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan
Adevarul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate...
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Digi24
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care...
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la locul 1
Mediafax
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată de 23 de ani și are o siluetă de invidiat după 5 sarcini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa
Click.ro
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu...
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
Digi24
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost...
Adevărul despre „ambulanța neagră”. Scriitoarea Doina Popescu Brăila, bătută și arsă cu țigarea
Promotor.ro
Adevărul despre „ambulanța neagră”. Scriitoarea Doina Popescu Brăila, bătută și arsă cu țigarea
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Adevărul despre laserul lui Ceaușescu care topea tancurile sovietice
go4it.ro
Adevărul despre laserul lui Ceaușescu care topea tancurile sovietice
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Descopera.ro
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația
Gandul.ro
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
DOC vorbește despre criza care i-a zdruncinat relația cu Anca după ce au devenit părinți: „Este ...
DOC vorbește despre criza care i-a zdruncinat relația cu Anca după ce au devenit părinți: „Este de judecat. Nu faceți așa!”
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul ...
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele ...
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
Moarte suspectă la un târg din Gorj. Un bărbat de 40 de ani a încetat din viață sub privirile oamenilor
Moarte suspectă la un târg din Gorj. Un bărbat de 40 de ani a încetat din viață sub privirile oamenilor
Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă
Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu
Vezi toate știrile