Roxen, noi declarații despre Alexandra Căpitănescu. Cum a răspuns cântăreața acuzațiilor primite

Roxen este din nou în centrul atenției. Aceasta a făcut noi declarații despre colega sa de breaslă, Alexandra Căpitănescu. Internauții au acuzat-o pe aceasta că o invidiază pe fosta concurentă de la Eurovision.

Roxen este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Vedeta a fost acuzată în repetate rânduri că este invidioasă pe succesul Alexandrei Căpitănescu, iar pentru că a vrut să clarifice situația a făcut noi declarații importante. Ea a împărtășit în mediul online că nu a avut nimic de împărțit cu tânăra concurentă de la Eurovision, ba mai mult, o respectă pentru munca ei.

Cum a răspuns cântăreața acuzațiilor primite

În urma scandalului care a avut loc în perioada desfășurării concursului de muzică Eurovision, Roxen a simțit că acum este momentul să clarifice totul. Astfel, cântăreața a declarat în mediul online că nu a avut nimic de împărțit cu Alexandra Căpitănescu. Mai mult decât atât, susține că în timpul concursului a susținut-o pe aceasta, însă din cauza experienței neplăcute prin care ea a trecut a determinat-o să răbufnească atunci.

N-am avut niciodată o problemă cu Alexandra. Ba dimpotrivă, eu chiar mă bucur pentru parcursul ei, am susținut-o chiar și în perioada Eurovisionului și mă bucur pentru ea, așa cum mă bucur pentru orice altă femeie care are oportunitatea să strălucească. Punctul meu de vedere a fost unul total diferit față de tot ceea ce înseamnă Alexandra (…) Reacția mea a fost dintr-o altă perspectivă, pentru că există persoane care cunosc faptul că am avut și eu la rândul meu o experiență mai neplăcută, a declarat Roxen, în mediul online.

De asemenea, ea a avut un răspuns și pentru cei care o critică. Artista spune că cei care i-au adus jigniri ar trebui să se vindece, pentru că ar avea anumite probleme, acuzând că ar crea scenarii. În plus, Roxen susține că i s-au băgat vorbe în gură, dar ea nu ar fi avut niciodată o părere negativă despre Alexandra Căpitănescu.

Mi se pare puțin exagerat faptul că aceste personaje, doar pentru că au ele probleme, aleg să mă dezumanizeze, să mintă, să creeze povești în legătură cu mine și să spună că am manifestat lucruri pe care nu le-am spus. Le doresc acestor oameni să se vindece, pentru că este clar că au nevoie de vindecare, dacă tot continuă să creeze aceste scenarii, a mai adăugat ea.

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