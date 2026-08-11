Liviu Vârciu, probleme serioase de sănătate. Artistul a dezvăluit cu ce afecțiuni se confruntă

Liviu Vârciu a vorbit recent despre problemele de sănătate cu care se confruntă, în cadrul unei ediții a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, difuzată pe 10 august 2026. Artistul a dezvăluit că durerile și problemele de la nivelul coloanei nu îi sunt deloc străine și că, în prezent, se confruntă cu mai multe afecțiuni ale spatelui.

Deși afecțiunile de care suferă pot provoca dureri și disconfort, Liviu Vârciu a abordat situația în stilul său caracteristic, cu mult umor și fără să lase impresia că vrea să dramatizeze. Artistul este cunoscut pentru energia sa și pentru faptul că, inclusiv în situațiile mai dificile, încearcă să păstreze o atitudine optimistă.

Artistul a dezvăluit cu ce afecțiuni se confruntă

Prezent în cadrul emisiunii lui Nea Mărin, Liviu Vârciu a ajuns să discute despre starea sa fizică înaintea unei ședințe de masaj. Cu această ocazie, prezentatorul a dezvăluit că are probleme la nivelul coloanei vertebrale, printre acestea numărându-se cifoza, scolioza lombară și nu mai puțin de trei hernii de disc.

„Am cifoscolioză lombară, trei hernii de disc, dar asta nu e o problemă. N-am ratat nimic”, a spus Liviu Vârciu.

Problemele cu spatele nu sunt însă singurele episoade medicale despre care Liviu Vârciu a vorbit de-a lungul timpului. Vedeta a mai povestit în trecut despre o perioadă în care o răceală puternică l-a ținut la pat timp de aproximativ o săptămână. Starea sa s-a agravat după câteva zile, iar simptomele au devenit suficient de puternice încât artistul să fie nevoit să își întrerupă activitățile obișnuite.

La acel moment, Liviu Vârciu a precizat că și-a făcut un test pentru COVID-19, care a ieșit negativ. Potrivit relatărilor sale de atunci, episodul ar fi început după ce copiii săi au venit acasă cu simptome specifice unei răceli. Artistul a explicat că, în familie, el era cel care se îmbolnăvea cel mai ușor și că virusurile aduse de cei mici îl afectau rapid.

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