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Raluca Podea a absolvit cea de-a treia facultate la 38 de ani. Ce planuri are acum vedeta

De: Denisa Crăciun 11/08/2026 | 10:33
Raluca Podea a absolvit cea de-a treia facultate la 38 de ani. Ce planuri are acum vedeta
Raluca podea a absolvit facultatea/ sursa foto: social media
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Ambiția, curajul și determinarea au dus-o pe Raluca Podea pe culmile succesului. Aceasta a împărtășit cu fanii ei că a absolvit cea de-a treia facultate la vârsta de 38 de ani. Ea are planuri mărețe și spune că specializările pe care le-a urmat vor contribui enorm la cariera sa. 

Raluca Podea a fost model și a devenit cunoscută publicului în urma aparițiilor de la „Fata de la pagina 5”. Ea a avut o relație cu Florin Pastramă, ceea ce i-a adus și mai multă notorietate. Cu toate acestea, ea și-a dorit să fie independentă, astfel că a urmat nu una, ci trei facultăți.

De curând, vedeta a dezvăluit că a încheiat capitolul celei de-a treia specializări, iar acum are planuri mărețe. Deși nu i-a fost ușor, a povestit în mediul online, dar și în cadrul unui interviu despre realizările sale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Raluca Podea a absolvit facultatea la 38 de ani

Vedeta a împărtășit cu fanii ei că a reușit să absolve cea de-a treia facultate. Ea a explicat că nu i-a fost tocmai ușor, mai ales că s-a ocupat și de fiul ei, dar a avut și nopți albe pentru a studia.

Închid un capitol important și deschid altul cu fruntea sus: am terminat a treia facultate! Nu a fost un drum ușor. Să înveți, să susții examene și, în același timp, să crești și să educi un copil nu e o sarcină simplă. Au fost nopți albe, momente de oboseală și provocări la fiecare pas. Dar privind în urmă sunt nespus de mândră de mine și de tot ce am realizat. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără sprijinul necondiționat al familiei mele. Îți mulțumesc, mamă, și îți mulțumesc, fratele meu, pentru că ați fost mereu pilonii mei de susținere. Iar ție, copilul meu, îți mulțumesc pentru că ești cea mai mare motivație a mea de a nu renunța niciodată. Această diplomă este și a voastră, a scris Raluca Podea, pe Instagram.

De asemenea, ea a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Click că toate cele trei specializări pe care le-a urmat o să aibă un rol important în cariera sa. În plus, a dezvăluit că preferă să învețe decât să se facă influencer.

Eu prefer să învăț, decât să fac influencereală! Nu sunt genul și nu vreau să fac ceva ce face toată lumea și atunci o să vin cu ceva nou. Aștept, nu vreau încă să dezvălui foarte multe! A doua facultate a fost o pasiune de-a mea pe care am avut-o din copilărie. Și pe a treia am făcut-o pentru că am vrut să-mi schimb direcția în viață și o să aflați mai multe pe parcurs… Specializările se vor aduna toate la un moment dat ca să îmi pot face o carieră de succes, a povestit vedeta.

Ce planuri are Raluca Podea

După muncă și răsplată! Raluca Podea a precizat în cadrul aceluiași interviu că este gata de vacanță. Ea va pleca la mare, în Bulgaria, alături de mama și fiul ei, David.

În vacanță voi pleca cu mama și cu fiul meu, David, la finalul lunii, patru zile, pentru că nu am avut timp și nici când. Am luat repede o vacanță, aproape, în Bulgaria. La noi la mare nu îmi place și nu am de gând să merg. În Bulgaria mergem cu o gașcă mai mare. Suntem bine, fericiți, sănătoși, bucuroasă că am putut să duc la bun sfârșit treaba cu facultățile, că am putut să mă ocup și de David, și de casă, și de mama, și de familia mea. Cred că lucrurile astea sunt cele mai importante. A fost un drum destul de greu, dar frumos, în același timp, a adăugat ea.

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