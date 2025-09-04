Raluca Podea o pune la punct pe Brigitte Pastramă, după ce bruneta s-a lăudat cu victoria în instanţă! “Continuati să trăiți prin mine”

Brigitte Pastramă s-a declarat câștigătoare în procesul răsunător pe care l-a avut cu Raluca Podea, însă fosta asistentă tv nu vrea să lase lucrurile așa! Fosta soție a lui Ilie Năstase a tăcut timp de șase ani, însă ieri, a oferit primele declarații pentru site-ul nostru în care a pus-o la punct pe Raluca Podea. Rănită de afirmațiile făcute de Brigitte, dar și de decizia instanței, blondina a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO! A transmis un mesaj dur la adresa tuturor celor care au rănit-o, dar a spus și cum stau lucrurile din punctul ei de vedere.

Raluca Podea și Brigitte Pastramă au dus, timp de șase ani, un război, atât mediatic, cât și în instanțe. Totul a pornit în urma unei povești de iubire, care s-a încheiat cum nu se putea mai rău pentru blondină. După ce a fost nevoită să pună punct relației cu Florin Pastramă, în urma idilei pe care acesta a început-o în văzul camerelor cu Brigitte, Raluca Podea s-a trezit cu jigniri din partea actualei lui. De aici și până la un proces care a durat ani la rând, nu a mai fost decât un pas. Instanța i-a dat câștig de cauză lui Brigitte, însă Raluca Podea nu are de gând să lase lucrurile așa. Mai mult, ambele domnișoare au cerut în instanță daune morale, pe care instanța a decis să le compenseze, considerând că amândouă și-au adus injurii reciproc, ne spune Raluca Podea.

Raluca Podea: „Instanța a admis cererea lui Brigitte, dar ea nu a câștigat procesul!”

Blonda susține că lucrurile nu stau așa cum s-a spus și că instanța a compensat daunele morale de 10.000 de lei primite de fiecare parte. Mai mult, Raluca afirmă că a fost nemulțumită de verdict și de analiza probelor, motiv pentru care a făcut apel și recurs.

„Litigiul pe care l-am promovat pe rolul Tribunalului București, împotriva lui Brigitte Pastrama, a avut ca obiect răspunderea delictuală. Tribunalul, prin soluția pronunțată, a admis în parte acțiunea subsemnatei și a obligat-o pe Brigitte Pastrama la plata sumei de 10.000 ron, reprezentând daune morale către mine. Totodată, instanța a admis cererea reconvențională a lui Brigitte Pastrama și m-a obligat pe mine la plata sumei de 10.000 ron, cu titlu de daune morale. Instanța a compensat în întregime creanțele reciproce” , spune Raluca Podea.

Raluca Podea susține că a fost nemulțumită de decizia instanței, astfel că a făcut apel și recurs. Instanța însă a respins cererea ei.

„Am făcut apel și recurs fiindcă am fost nemulțumită de analiza probelor pe care eu le-am administrat. În recurs, a fost solicitat de către Brigitte Pastrama plata cheltuielilor de judecată în sumă de 2.380 ron. Prin urmare, nu putem discuta că Brigitte Pastrama a câștigat procesul, cu atât mai mult cu cât soluțiile instanței sunt publice!”, mai spune ea pentru CANCAN.RO.

Blonda, mesaj dur: „Singura voastă putere este să-mi murdăriți numele!”

În final, fosta logodnică a lui Florin Pastramă a transmis un mesaj dur celor care au încercat să-i facă rău. „Stiu cine sunt și nu am nevoie să-mi fie confirmat de cei care aleg să mă vorbească de rău sau să se folosească de numele meu. Faptele si caracterul meu vorbesc pentru mine, nu vorbele lor. Oricât încearcă să mă tragă în jos, eu voi continua să merg înainte. Voi rămâne fidelă valorilor mele și nu voi permite ca negativitatea să îmi afecteze drumul. Dacă singura putere pe care o aveți este să-mi murdăriți numele, înseamnă că ați rămas fără nimic al vostru. Eu nu am timp de jocuri mărunte! Continuati să trăiți prin mine, eu continui să cresc prin mine. Am să reușesc tot ce mi-am propus, pentru că n-am stins niciodată lumina nimănui ca să pot sã strălucesc eu! Și chiar dacă lumea e uneori întunecată, eu aleg să fiu lumină fără să rănesc, să iubesc, fără să sting pe cineva! Asta e puterea mea adevărată! “, a conchis Raluca Podea.

(CITEȘTE ȘI: Decizie finală în procesul de 6 ani dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea! ”S-a terminat! Sunt fericită!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.