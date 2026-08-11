Cabral, mesaj ofensator pentru Andreea Ibacka, la 3 luni de la divorț. Gestul care n-a scăpat neobservat.

La trei luni de când este un bărbat liber „de contract”, Cabral revine în atenția publicului cu apariții care mai de care mai controversate. De data aceasta, în timp ce mixa o melodie la Untold – deoarece între timp a descoperit că una dintre pasiunile sale are legătură cu DJ-ingul – el le-a transmis bărbaților un mesaj de „avertizare”, mesaj care a ajuns și la Andreea Ibacka. Coincidență sau nu, cei doi s-au aflat în acest weekend la festival împreună… dar separați.

Cabral continuă seria aparițiilor tot mai comentate în spațiul public. De la nopțile albe de distracție și reprizele de „agățat” de la Loft, unde și-a dat frâu liber tuturor pornirilor masculine (vezi AICI imagini surpinse de CANCAN.RO), până la mesaje subtile transmise direct de pe scena de la Untold, cu trimitere la fosta sa soție, Andreea Ibacka.

Cabral, mesaj jignitor pentru Andreea Ibacka

Aflat în acest weekend la Untold, unde a urcat la pupitrul de DJ ca să-și trăiască pasiunea și talentul pentru muzica electronică, Cabral a transmis – prin intermediul melodiei „Undeva-n Balkani” a lui Puya – un mesaj autoironic și cu țintă directă pentru bărbații care urmează sau au de gând să se căsătorească, dar și o replică subtilă despre viața sa de familie.

În timpul versurilor: „Vrem viață ușoară/ Multe probleme, belele pe capu’ nostru, vere/ Crezi că ne place încontinuu să ne lovim de ele?”, prezentatorul de la Pro TV a arătat spre degetul pe care se poartă verigheta, făcând aluzie, în stilul său caracteristic, că de acolo i s-ar trage o parte din „problemele și belelele”.

În același timp, Andreea Ibacka a preferat să rămână discretă, însă acest lucru nu a împiedicat-o să bifeze, la rândul ei, câteva apariții. Una dintre ele fiind chiar la Untold. Cei doi au fost prezenți pe parcursul celor patru zile de festival în același loc. Creatoarea de conținut a fost extrem de activă pe social media, unde a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din timpul concertelor – vezi AICI imagini.

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