Speak și Ristei, dezvăluiri explozive din cel mai nou sezon Insula iubirii: ”Ar fi cel mai bun”

Mult a fost, puțin a mai rămas. Sezonul 10 al emisiunii Insula iubirii debutează pe micile ecrane începând cu 4 septembrie, la Antena 1, și aduce în prim-plan poveștile a celor 5 noi cupluri, ispite și situații limită. În timpul difuzării, Florin Ristei și Speak revin și ei în forță cu un nou sezon „Fiertzi pe Insulă”.

Testul suprem al relațiilor de la Insula iubirii rămâne unul dintre cele mai așteptate show-uri televizate din acest an. Antena 1 a anunțat oficial că data lansării sezonului 10 este pe 4 septembrie, iar la o zi distanță, pe 6 septembrie, Speak și Florin Ristei vor lua la rost concurenții și ispitele în podcastul lor „Fiertzi pe Insulă”. Până atunci, cei doi nu s-au putut abține și au „scăpat” un detaliu care îi va ține pe telespectatori ca pe ace.

Speak: „Am auzit că este cel mai bun”

După cum Ristei și Speak au dezvăluit, sezonul 10 al emisunii Insula iubirii promite să fie unul dintre cele mai bune de până acum. Ce înseamnă asta? Adevăratul test al fidelității din Thailanda va dărâma toate măștile. Ispitele sunt gata să riște totul pentru a scoate la lumină adevărul ascuns din relațiile concurenților.

Ristei: Nu uitați, începe Insula iubirii. Stăi că începe acum… Speak: Ești pregătit? Ristei: 4 septembrie la televizor și noi începem pe 6. Postăm duminica și luni păstrăm bârfe-ul. Speak: Da, adică asta ce facem noi aici… ca babele. Ristei: Pregătiți-vă. Luați-vă semințele alea bune, luați-vă popcorn-ul… Speak: Am auzit că e unul dintre…. Ristei: Lasă ce ai auzit. Speak: Că e foarte bun, gen. Ristei: Am auzit și eu. Speak: Ar fi cel mai bun sezon ”, a fost discuția dintre cei doi.

Până la marea lansare a sezonului 10, Antena 1 a dat lovitură cu ediția specială Insula iubirii – Reuniuni. Astfel, înainte de startul Insula iubirii, concurenții care au scris cele mai controversate povești de iubire din sezoanele 8 și 9 au fost reuniți pentru o serie de ediții speciale.

Printre cei care au atras toate privirile la filmările edițiilor speciale s-au numărat Ella și Andrei, Maria și Marius, dar și Marian Grozavu și Bianca, cuplurile ale căror povești au ținut telespectatorii cu sufletul la gură în ultimele două sezoane.

Revederile nu au fost deloc lipsite de emoții, mai ales că în ecuație au intrat și ispitele care au contribuit la destrămarea relațiilor lor. La un an de la încheierea filmărilor, unele conflicte par departe de a fi uitate, iar întâlnirile au fost, pe alocuri, extrem de tensionate. Dar să îi luăm pe rând! – vezi AICI detalii.

Imagini îngrijorătoare cu Bianca Dan ex-Insula iubirii, după scandalul cu Marian Grozavu. Cum a fost văzută fosta concurentă de la Antena 1

Ema Oprișan, decizie definitivă în privința lui Răzvan Kovacs. Ce spune despre întâlnirea cu ispita care i-a “spart” casa