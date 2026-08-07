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Ema Oprișan, decizie definitivă în privința lui Răzvan Kovacs. Ce spune despre întâlnirea cu ispita care i-a “spart” casa

De: Carmen Gone 07/08/2026 | 15:39
Ema Oprișan, decizie definitivă în privința lui Răzvan Kovacs. Ce spune despre întâlnirea cu ispita care i-a “spart” casa
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Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au ajuns din nou față în față! De data aceasta, întâlnirea nu a avut legătură cu fiica pe care o au împreună, ci mai degrabă, fostul cuplu a dezbătut problemele cu care s-au confruntat de-a lungul timpului. După revederea tensionată din cadrul emisiunii „Insula Iubirii: Reuniuni”, Ema a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre relația pe care o are în prezent cu soțul său, în condițiile în care cei doi nu au divorțat încă oficial. Mai există loc de împăcare? Răspunsul brunetei este cât se poate de clar!

Revederea dintre Ema și Răzvan, difuzată în ediția din 6 august 2026, a emisiunii „Insula Iubirii: Reuniuni”, a fost una dintre cele mai tensionate momente ale serii. După ce au revăzut imaginile din Thailanda și au fost puși față în față, emoțiile au ieșit la suprafață, iar discuția dintre cei doi a arătat că rănile trecutului sunt departe de a se fi vindecat. Bruneta a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre întâlnirea cu fostul partener, despre imaginile care au răscolit-o, dar și despre ceea ce simte astăzi față de tatăl copilului ei.

Ema a vorbit despre întâlnirea cu fostul partener/ Sursa foto: Captură video Antena 1
Ema, despre întâlnirea cu Răzvan/ Sursa foto: Captură video Antena 1

Ema: „În momentul actual nu discutăm absolut deloc”

Deși, după întoarcerea din reality show-ul de la Antena 1, cei doi și-au mai acordat o șansă și au devenit părinții unei fetițe, Luna, relația lor s-a încheiat definitiv. În prezent sunt separți, iar divorțul nu a fost încă finalizat. Ema a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că a încercat să poarte o discuție calmă cu fostul partener la revederea lor. Potrivit acesteia, reacția lui Răzvan a determinat-o să renunțe la intenția de a-l mai proteja. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit și motivul pentru care a decis ca mariajul lor să se încheie prin divorț, dar a vorbit și despre întâlnirea cu ispita, Daria.

Ema: Eu am început prietenește discuțiile. Faptul că el puțin a ironizat m-a făcut să fiu mai detașată și să nu mai simt că trebuie cumva să protejez multe lucruri care au început între noi.

Dar, în continuare, indiferent de ce ar face el sau eu, o să îl respect pentru ceea ce a fost. Asta o să repet mereu, pentru că oamenii nu înțeleg chestia asta. Noi ne-am ales, nimeni nu ne-a obligat. Ce reprezintă el în trecut, e viața lui, ce reprezint eu, e viața mea.

CANCAN.RO: Referitor la divorț, aveți în plan să divorțați legal?

Ema: Chestia legată de ceea ce reprezintă copiii mei aș vrea să nu o mai discut. Nu am mai făcut-o de foarte mult timp și nici acum nu o să o fac. El este liber să vorbească ceea ce dorește.

Eu întotdeauna am susținut că îmi doresc ca ai mei copii să aibă doi părinți, chiar dacă părinții nu sunt împreună. Lucrurile legal se vor face, bineînțeles, pentru că așa este normal, ca fiecare să se poată bucura de viața lui, fără a exista pentru partenerul care va intra în viața noastră niciun disconfort că există un document. Dar toate necesită timp, pentru că nu se poate rezolva peste noapte.

Mai ales că la mijloc există un copil și atunci este mult mai greu decât un divorț normal.

CANCAN.RO: Copiii stau și la el, și la tine? Adică până atunci vă împărțiți timpul cu ei?

Ema: Dacă își dorește să facă chestia asta într-un mod frumos, este binevenit. Dacă nu, de aceea există lege, de aceea există oameni în măsură să ne împartă lucrurile, dacă noi nu suntem în stare.

Ideea generală este că ceea ce a fost în online nu poate să existe, pentru că nimeni nu poate să ia dreptul unui părinte de a fi părinte, dacă el își dorește asta.

Dacă el își dorește copiii, știe de unde să îi ia, știe unde merg la grădiniță, știe unde sunt eu, știe unde stă familia mea. Trebuie să existe și fapte, nu doar vorbe.

Dacă un lucru va rămâne, acela este că va rămâne tatăl lor. Și chestia asta nu se poate schimba, nici dacă eu o să mă mărit, nici dacă el o să se însoare. Asta nu se schimbă.

CANCAN.RO: Crezi că o să mai existe vreo împăcare între voi doi? 

Ema: Cu Răzvan, ca și cuplu? Nu. Eu sunt liniștită în momentul în care am ajuns. Eu vreau să ajung să fiu într-o relație bună cu el, la un moment dat, pentru copil. Tocmai în momentul actual nu discutăm absolut deloc.

Am încercat foarte mult timp să țin vie amintirea lui ca părinte. Cred că este datoria lui să și-o mențină. Nu e datoria mea. Dar ca relație de cuplu nu va mai exista absolut nimic. Amândoi am depășit niște praguri care nu pot fi niciodată, dar niciodată, inexistente.

 

Ema a vorbit despre revederea cu Daria / sursa: captură video Antena 1
Ema a vorbit despre revederea cu Daria / sursa: captură video Antena 1

CANCAN.RO: Și cu Daria cum a fost revederea? Am văzut că v-ați luat în brațe…

Ema: Eu consider că Insula Iubirii a fost o experiență pentru noi toți, nu doar pentru noi, ci și pentru ispite. Eu am spus că Insula nu ia femei random care vin acolo să presteze anumite servicii.

Sunt oameni ca toți oamenii. Daria nu avea ce căuta dacă Răzvan nu lăsa o portiță deschisă. Dacă eu și cu Răzvan eram bine, poate nici el nu lăsa o portiță deschisă.

Eu nu am nicio problemă cu Daria, noi am mai vorbit după. O înțeleg, e o femeie care s-a distrat, a simțit vibe-ul Insulei. Mi se pare normal, atât timp cât nu am avut nimic de împărțit în afara Insulei, care era contextul și i s-a permis Dariei să facă chestia asta. Să îi spun bună, să o salut, să o îmbrățișez. Același lucru l-am făcut și cu Romeo. Și cu Romeo nu am avut nicio treabă și nici nu o să existe. Și pe el l-am salutat, l-am respectat. Eu am educație și cred că chestia asta s-a văzut.

VEZI ȘI: Momentul în care Răzvan Kovacs a jignit-o pe Ema în fața tuturor, la „Insula Iubirii: Reuniuni”. S-a luat de aspectul fizic al soției

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