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Mircea Badea i-a luat în colimator acum și pe Răzvan și Dani de la Neatza! „Nu e ceva rău ce spun despre ei”

De: Anca Chihaie 07/08/2026 | 14:43
Mircea Badea i-a luat în colimator acum și pe Răzvan și Dani de la Neatza! „Nu e ceva rău ce spun despre ei”
Mircea Badea i-a luat în colimator acum și pe Răzvan și Dani de la Neatza. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Mircea Badea continuă seria comentariilor despre personaje cunoscute din showbizul românesc. Prezentatorul emisiunii „În gura presei” a ajuns, de această dată, la Răzvan Simion și Dani Oțil, cei doi oameni care formează unul dintre cele mai cunoscute duo-uri din televiziunea românească.

Deși lucrează în cadrul aceluiași trust de televiziune, Badea a făcut o distincție clară între ceea ce înseamnă, în opinia sa, un simplu angajat al aceleiași companii și noțiunea de „coleg”. Astfel, prezentatorul nu consideră că faptul că două persoane au contracte cu aceeași entitate este suficient pentru ca între ele să existe o relație de colegialitate.

Mircea Badea i-a luat în colimator acum și pe Răzvan și Dani de la Neatza!

Subiectul a apărut în contextul unei discuții despre oamenii cu care Mircea Badea consideră că are o adevărată legătură profesională. Pentru el, statutul de coleg este asociat mai degrabă cu experiențele împărtășite, cu perioadele dificile și cu oamenii alături de care a trecut prin situații complicate.

În acest context, Răzvan Simion și Dani Oțil au fost folosiți drept exemplu. Cei doi prezentatori ai emisiunii „Neatza cu Răzvan & Dani” lucrează în același trust cu Mircea Badea și sunt, la rândul lor, figuri importante ale televiziunii românești. Cu toate acestea, relația profesională dintre ei nu este una suficient de apropiată, în viziunea lui Badea, pentru a putea vorbi despre colegialitate în adevăratul sens al cuvântului.

Comentariul lui Mircea Badea nu a fost însă formulat ca un atac la adresa celor doi matinali. Dimpotrivă, prezentatorul a ținut să facă diferența între faptul că nu îi consideră colegi și modul în care îi privește ca persoane.

„Nu mai pot cu «colegul de trust»! Eu nu înțeleg ce este aia coleg de trust. Adică niște oameni sunt colegi de trust dacă au niște contracte cu o entitate economică? Și asta îi face colegi? În mintea mea și în afectul meu, eu sunt coleg cu foarte puțini oameni. Și anume cu ăia cu care am fost la «război», alături de care mi-am riscat pielea în niște situații foarte nasoale. Și ei sunt foarte puțini! Cu Gigel de nu știu unde…

Nu l-am văzut în viața mea, nu a fost lângă mine, alături de mine, cu mine când ne riscam pielea, când treceam prin nenorociri, când ne gândeam dacă supraviețuim sau nu… De când sunt eu coleg cu nu știu ce Gigel? Deci eu sunt coleg cu ăia cu care am fost la «război» și alături de care mi-am riscat pielea. În rest, n-am nici un fel de sentiment sau vreun gând, cu altcineva”, a transmis Mircea Badea la Antena 3.

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