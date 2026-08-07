Alin Borcan, reținut din nou! Ce acuzații grave i se aduc tiktokerului

Alin Borcan a fost reținut din nou de polițiștii din Timiș, fiind cercetat într-un dosar penal care vizează infracțiuni de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Influencerul a mai fost în atenția autorităților și la începutul acestui an, după alte controverse.

La începutul acestui an, Alin Borcan a ajuns în atenția publică după ce s-a prezentat drept fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, și ar fi mers în mai multe magazine unde ar fi simulat controale.

De această dată, problemele influencerului ar avea legătură cu activitatea sa din mediul online. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă după apariția unor transmisiuni controversate pe o platformă de socializare.

Ce acuzații i se aduc lu Alin Borcan

Din cercetările efectuate până în prezent ar fi rezultat că trei bărbați au realizat, în cursul anului 2025, dar și pe 11 iunie 2026, mai multe transmisiuni live în care ar fi apărut imagini cu caracter sexual explicit și acte de exhibiționism. Clipurile ar fi ajuns la un public numeros. În funcție de transmisiune, între aproximativ 3.700 și 22.800 de utilizatori ar fi avut acces la conținut.

Pe 6 august, doi dintre bărbații vizați de anchetă, în vârstă de 31, respectiv 41 de ani, au fost duși la sediul IPJ Timiș pentru audieri. După analizarea probelor strânse în dosar, polițiștii au decis reținerea acestora pentru 24 de ore.

În cursul zilei de vineri, 7 august, suspectul în vârstă de 31 de ani urmează să ajungă în fața magistraților, care vor decide ce măsură preventivă se impune în cazul său. Ancheta nu s-a încheiat, iar cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.

„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că, în cursul anului 2025, precum și la data de 11 iunie 2026, trei bărbați ar fi realizat și transmis în direct, pe o platformă de socializare, mai multe videoclipuri cu conținut sexual explicit și acte de exhibiționism, la care au avut acces, în timpul transmisiunilor, între aproximativ 3.700 și 22.800 de utilizatori.

La data de 6 august 2026, doi dintre cei trei bărbați, în vârstă de 31 și 41 de ani, au fost conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore”, au transmis oamenii legii.

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