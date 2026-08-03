Sibel l-a surprins pe Alin Borcan vorbind cu Dana Badea! Reacția neașteptată a „Regelui TikTok-ului”

Alin Borcan și Dana Badea nu mai formează un cuplu de ceva timp. Cu toate acestea, cei doi nu s-au uitat, iar de dragul amintirilor mai interacționează în mediul online. Aceștia au fost surprinși de Sibel, în timp ce se aflau într-un live pe platformă și stăteau de vorbă.

Alin Borcan și Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii, au decis să meargă pe drumuri separate. El are o comunitate impresionantă în mediul online, fiind urmărit în special pentru provocările nebunești pe care le acceptă, dar și pentru replicile uluitoare. De curând, el și fosta iubită au fost prinși chiar de Sibel, în timp ce se aflau într-un live pe TikTok și stăteau de vorbă.

Sibel l-a surprins pe Alin Borcan vorbind cu Dana Badea

Alin Borcan este foarte activ pe rețelele de socializare. De curând, el a făcut live pe TikTok cu nimeni alta decât Dana Badea, fosta sa parteneră, cu care s-a certat în urmă cu ceva timp. Acesta nu a fost prea dornic să interacționeze cu ea și și-a exprimat dorința de a ieși de pe platformă, însă la insistențele Danei de a rămâne pentru a-i mai crește contul, bărbatul nu a refuzat. Ulterior, la puțin timp distanță, și-a făcut apariția în cameră Sibel. În acel moment, tânărul și-a scos fosta iubită de pe live.

Amintim că, în urmă cu câteva săptămâni, Sibel a plecat de acasă, după ce s-a certat cu Alin Borcan. Cu toate acestea, îndrăgostiții au demonstrat încă o dată cât de puternici sunt și că pot trece peste orice, în ciuda speculațiilor celor din jur. Sibel a revenit acasă, ba mai mult s-a filmat alături de tatăl copiilor săi. De asemenea, acum par mai fericiți ca niciodată.

Mesajul lui Alin Borcan, după ce s-a dat drept Piedone

În urmă cu ceva timp, Alin Borcan a ajuns în atenția autorităților, după ce s-a dat drept Piedone. El a mărturisit că regretă ce s-a întâmplat și că nu își dorea să supere pe nimeni.

Îmi cer scuze dacă am greșit cuiva vreodată. Îmi pare rău că poate am supărat autoritățile. Îmi pare rău că poate am supărat instituțiile. Când suntem live și sunt mulți oameni, audiența te cam rupe de realitate. Eu, de obicei, când fac astfel de glume și farse, le spun oamenilor la final că a fost o glumă. Ba, din contră, le ofer de multe ori câte 100 sau 200 de lei, depinde cât am la mine, doar ca să nu îi șifonez, a spus el.

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Ce legătură ar avea Alin Borcan cu gloanțele descoperite în locuința sa. Cine a încercat să îl protejeze