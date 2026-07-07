Promisiunea făcută de Alin Borcan, după ce s-a dat drept Piedone: ”Îmi pare rău că am supărat autoritățile”

După scandalul provocat de clipurile în care s-a dat drept Piedone, Alin Borcan a ajuns în arest la domiciliu. La Dan Capatos Show, influencerul a vorbit despre dosar, descinderile mascaților și lecția pe care spune că a învățat-o. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Întrebat dacă înțelege gravitatea situației, Alin a apelat la latura umană a poveștii. TikTokerul spune că nu a vrut să facă rău nimănui și consideră că pedeapsa ar fi prea aspră. Vezi emisiunea integrală aici!

„Domnule Capatos, dumneavoastră credeți că eu merit să mă duc la pușcărie, având două fetițe acasă, pentru că am făcut o glumă? N-am deranjat pe nimeni. Mascații au intrat la ora șase dimineața. Eu eram sus. Le-am spus: «Aici, aici». Cu un ton foarte moale, să nu se întâmple ceva. Tot degeaba. «Culcat, culcat!» Mi-a dat și un bocanc preventiv, în cazul în care făceam ceva.”

După ce a discutat cu Dan Capatos despre consecințele faptelor sale, Alin a transmis un mesaj surprinzător. Acesta spune că regretă dacă a supărat autoritățile și promite că va fi mult mai atent în viitor.

„Îmi cer scuze dacă am greșit cuiva vreodată. Îmi pare rău că poate am supărat autoritățile. Îmi pare rău că poate am supărat instituțiile. Când suntem live și sunt mulți oameni, audiența te cam rupe de realitate. Eu, de obicei, când fac astfel de glume și farse, le spun oamenilor la final că a fost o glumă. Ba, din contră, le ofer de multe ori câte 100 sau 200 de lei, depinde cât am la mine, doar ca să nu îi șifonez.”

TikTokerul susține că dosarul nu a pornit după reclamațiile persoanelor implicate în farse. Alin a declarat că autoritățile s-au autosesizat.

„N-a fost vreo plângere, vreo reclamație din partea cuiva. S-au autosesizat. De obicei, așa se autosesizează numai la noi.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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