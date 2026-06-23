Acasă » Știri » Primele imagini cu tiktoker-ul Alin Borcan, în timp ce era ridicat de mascați. Ce făcea în momentul arestării

Primele imagini cu tiktoker-ul Alin Borcan, în timp ce era ridicat de mascați. Ce făcea în momentul arestării

De: Elisa Tîrgovățu 23/06/2026 | 15:04
Primele imagini cu tiktoker-ul Alin Borcan, în timp ce era ridicat de mascați. Ce făcea în momentul arestării / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Au apărut primele imagini cu Alin Borcan după descinderile efectuate de polițiști la locuința sa din Dumbrăvița, județul Timiș. Cunoscutul creator de conținut online a ajuns în atenția anchetatorilor după ce s-ar fi prezentat în mod fals drept reprezentant al unor instituții ale statului și ar fi desfășurat activități specifice autorităților de control.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, la data de 23 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Timișoara – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează infracțiunea de uzurpare de calități oficiale.

Ancheta a fost deschisă după ce oamenii legii s-au sesizat din oficiu în urma apariției în mediul online a unor materiale video în care bărbatul, în vârstă de 32 de ani, s-ar fi prezentat drept Cristian Popescu Piedone. În imaginile publicate pe rețelele sociale, acesta ar fi desfășurat activități similare celor efectuate de autoritățile de control și ar fi indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale.

Sursa foto: Social media

Alin Borcan, ridicat de mascați

Surse apropiate anchetei arată că este vorba despre Alin Borcan, unul dintre cei mai cunoscuți tiktokeri din mediul online. Acesta a devenit viral după ce a publicat mai multe videoclipuri în care apărea deghizat și efectua așa-zise controale în magazine și stații de carburanți, pretinzând că reprezintă instituții ale statului.

În urma percheziției desfășurate la domiciliul său, polițiștii au ridicat mai multe bunuri care pot avea relevanță în cauză. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora anchetatorii ar fi descoperit legitimații suspecte, o emblemă inscripționată „Antidrog” și mai multe cartușe de muniție. Toate aceste aspecte urmează să fie verificate în cadrul cercetărilor aflate în desfășurare.

După finalizarea activităților de la domiciliu, Alin Borcan a fost condus la sediul poliției pentru audieri. La acest moment, oamenii legii continuă administrarea probatoriului pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online, acolo unde videoclipurile publicate de influencer au adunat sute de mii de vizualizări. Deși imaginile erau prezentate ca materiale de divertisment, anchetatorii verifică dacă acțiunile acestuia au depășit limitele unei simple farse și au intrat în sfera penală.

Autoritățile subliniază că, pe întreaga durată a procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.

CITEȘTE ȘI: Prima reacție a lui Alin Borcan, după ce amanta și concubina s-au bătut: „Au luat-o din casă”

TikTokerul Alin, mega scandal cu Dana Badea! Fosta ispită a cerut ordin de restricție pentru că…

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia cerută în căsătorie pe final de lună iunie 2026. Mihai Voropchievici anunță: „Va fi o cerere în căsătorie spontană!”
Știri
Zodia cerută în căsătorie pe final de lună iunie 2026. Mihai Voropchievici anunță: „Va fi o cerere în…
BANCUL ZILEI | Șeful urlă la Vasile
Știri
BANCUL ZILEI | Șeful urlă la Vasile
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Consultări la Cotroceni. Grindeanu: PSD e gata să formeze un guvern. Cu AUR, nu!/Simion: Fără AUR, nu se poate!/Nicușor Dan, amenințat cu suspendarea/Bolojan propune un guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie PNL-USR-UDMR/USR îl susține pe Bolojan/UDMR are 3 scenarii
Gandul.ro
Consultări la Cotroceni. Grindeanu: PSD e gata să formeze un guvern. Cu AUR,...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în casă. Semnele care nu trebuie ignorate
Adevarul
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până în 2034
Mediafax
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până...
Parteneri
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței de vară. Unde are de gând să plece solista: „E important ca ele să vadă…”
Click.ro
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței...
Caz unic în Europa: De ce carburanţii se scumpesc în România, deși petrolul se ieftineşte
Digi 24
Caz unic în Europa: De ce carburanţii se scumpesc în România, deși petrolul se ieftineşte
Mașina din față blochează banda cu semafor verde intermitent. Ai voie să o depășești prin stânga pentru a face dreapta?
Promotor.ro
Mașina din față blochează banda cu semafor verde intermitent. Ai voie să o depășești prin...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
go4it.ro
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Consultări la Cotroceni. Grindeanu: PSD e gata să formeze un guvern. Cu AUR, nu!/Simion: Fără AUR, nu se poate!/Nicușor Dan, amenințat cu suspendarea/Bolojan propune un guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie PNL-USR-UDMR/USR îl susține pe Bolojan/UDMR are 3 scenarii
Gandul.ro
Consultări la Cotroceni. Grindeanu: PSD e gata să formeze un guvern. Cu AUR, nu!/Simion: Fără...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia cerută în căsătorie pe final de lună iunie 2026. Mihai Voropchievici anunță: „Va fi ...
Zodia cerută în căsătorie pe final de lună iunie 2026. Mihai Voropchievici anunță: „Va fi o cerere în căsătorie spontană!”
După ce Codruța Filip și fostul soț au lansat piese „la indigo”, partenera de scenă ...
După ce Codruța Filip și fostul soț au lansat piese „la indigo”, partenera de scenă a lui Sanfira spune totul: „Valentin a fost dispus să încerce lucruri noi”
BANCUL ZILEI | Șeful urlă la Vasile
BANCUL ZILEI | Șeful urlă la Vasile
Sermin Pian, arestat în direct! Poliția l-a ridicat chiar în timpul live-ului de pe TikTok
Sermin Pian, arestat în direct! Poliția l-a ridicat chiar în timpul live-ului de pe TikTok
Ce ritualuri se fac în noaptea de Sânziene? Se spune că dorințele prind viață
Ce ritualuri se fac în noaptea de Sânziene? Se spune că dorințele prind viață
Cum își răsfață Andreea Popescu fiica. Locul uluitor în care a dus-o pe Anastasia
Cum își răsfață Andreea Popescu fiica. Locul uluitor în care a dus-o pe Anastasia
Vezi toate știrile