Primele imagini cu tiktoker-ul Alin Borcan, în timp ce era ridicat de mascați. Ce făcea în momentul arestării

Au apărut primele imagini cu Alin Borcan după descinderile efectuate de polițiști la locuința sa din Dumbrăvița, județul Timiș. Cunoscutul creator de conținut online a ajuns în atenția anchetatorilor după ce s-ar fi prezentat în mod fals drept reprezentant al unor instituții ale statului și ar fi desfășurat activități specifice autorităților de control.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, la data de 23 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Timișoara – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează infracțiunea de uzurpare de calități oficiale.

Ancheta a fost deschisă după ce oamenii legii s-au sesizat din oficiu în urma apariției în mediul online a unor materiale video în care bărbatul, în vârstă de 32 de ani, s-ar fi prezentat drept Cristian Popescu Piedone. În imaginile publicate pe rețelele sociale, acesta ar fi desfășurat activități similare celor efectuate de autoritățile de control și ar fi indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale.

Alin Borcan, ridicat de mascați

Surse apropiate anchetei arată că este vorba despre Alin Borcan, unul dintre cei mai cunoscuți tiktokeri din mediul online. Acesta a devenit viral după ce a publicat mai multe videoclipuri în care apărea deghizat și efectua așa-zise controale în magazine și stații de carburanți, pretinzând că reprezintă instituții ale statului.

În urma percheziției desfășurate la domiciliul său, polițiștii au ridicat mai multe bunuri care pot avea relevanță în cauză. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora anchetatorii ar fi descoperit legitimații suspecte, o emblemă inscripționată „Antidrog” și mai multe cartușe de muniție. Toate aceste aspecte urmează să fie verificate în cadrul cercetărilor aflate în desfășurare.

După finalizarea activităților de la domiciliu, Alin Borcan a fost condus la sediul poliției pentru audieri. La acest moment, oamenii legii continuă administrarea probatoriului pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online, acolo unde videoclipurile publicate de influencer au adunat sute de mii de vizualizări. Deși imaginile erau prezentate ca materiale de divertisment, anchetatorii verifică dacă acțiunile acestuia au depășit limitele unei simple farse și au intrat în sfera penală.

Autoritățile subliniază că, pe întreaga durată a procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.

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