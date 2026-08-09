Acasă » Știri » Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ei apariție pe „sticlă”

Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ei apariție pe „sticlă”

De: Irina Maria Daniela 10/08/2026 | 00:30
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ei apariție pe „sticlă”
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni. Sursa foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Beth Kingston, actrița care a interpretat-o pe India Longford în „Hollyoaks”, a născut al doilea copil în urmă cu trei săptămâni. Aceasta a preferat să păstreze momentul de familie secret. Vezi imagini cu fiul ei!

Beth Kingston a născut un băiat

Actrița din „Hollyoaks” a devenit mamă pentru a doua oară, la 14 ani de la ultima sa apariție în celebrul serial britanic difuzat de Channel 4. Aceasta a născut un băiețel sănătos în urmă cu 3 săptămâni și a făcut marele anunț pe Instagram, unde a publicat o serie de imagini cu micuțul.

Într-una dintre poze, bebelușul apare în brațele surorii sale mai mari, Aurora, care îl ține strâns la piept. Apoi Beth Kingston, în vârstă de 39 de ani, a publicat un clip video în care micuțul doarme la pieptul ei.

Cum arată fiul lui Beth Kingston

Proaspăta mamă a mai publicat și fotografii în care soțul său își ține fiul în brațe, precum și primele imagini cu bebelușul acasă. Aceasta le-a dezvăluit urmăritorilor săi și ce nume a ales familia pentru micuț: Aubere Finn Kingston-Jones.

„Uneori, o săptămână poate părea o viață întreagă. Și ce săptămână minunată a fost de când te-am întâlnit, micuțule Bear”, a scris ea în descrierea fotografiilor.

Fanii s-au grăbit să o felicite în secțiunea de comentarii.

„Felicitări din toată inima! Este adorabil!”, a scris unul dintre urmăritori.

„Felicitări! Ce băiețel frumos!”, a comentat o altă persoană.

„Deja este atât de atent la tot ce se întâmplă. Și ce soră mai mare minunată!”, a adăugat un alt fan.

Un alt mesaj a fost: „Aww, este atât de prețios. Felicitări, Beth!”

Cine este Beth Kingston

Proaspăta mămică a apărut pentru prima dată în „Hollyoaks” în septembrie 2009, în rolul Indiei Longford. A obținut castingul după ce a câștigat un concurs online organizat de proiectul „Hollyoaks Desperately Seeking”. Beth a fost o prezență constantă în serial timp de trei ani.

Dar personajul ei a avut parte de un destin tragic: a fost ucis de bunicul ei malefic, Silas Blissett, interpretat de Jeff Rawle. Bărbatul s-a enervat când a aflat că India s-a înscris pe un site de întâlniri și a acceptat să se vadă cu un bărbat pe nume Cameron.

Cu ce se ocupă acum Beth Kingston

După ce a părăsit serialul, Beth a intrat în domeniul relațiilor publice și lucrează în industria frumuseții. În prezent, lucrează pentru brandul internațional de produse pentru unghii Townhouse.

Actrița s-a căsătorit în 2021, dar a păstrat secretă identitatea soțului său și nu a făcut public numele lui pe rețelele sociale. Cei doi au devenit părinți prima dată în 2023, când s-a născut fiica lor, Aurora.

CITEȘTE ȘI:

Fosta vedetă Big Brother a născut al șaselea copil acasă, în dormitor. Ce nume adorabil a primit bebelușul

Laura Cosoi abia a născut și deja se gândește la cel de-al șaselea copil: „Mi-aș mai dori”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
Știri
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
Știri
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
Mediafax
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care...
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia,...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Ornella Muti, dezvăluiri din culisele filmelor cu actori legendari. „Când am jucat cu Sylvester Stallone am făcut două bronșite”
Adevarul
Ornella Muti, dezvăluiri din culisele filmelor cu actori legendari. „Când am jucat cu...
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
Digi24
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce...
A „parcat” un elicopter într-un centru de echitație din Constanța. Pilotul ar fi provocat pagube
Mediafax
A „parcat” un elicopter într-un centru de echitație din Constanța. Pilotul ar fi...
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
Click.ro
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu...
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează pe cercetători
Digi 24
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează...
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
Digi24
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident...
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac armat reaprinde discuția
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
go4it.ro
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Descopera.ro
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
Primele declarații ale unui paramedic din ambulanța din Cluj atacată: „Dacă ne blocau, ne omorau”
Primele declarații ale unui paramedic din ambulanța din Cluj atacată: „Dacă ne blocau, ne omorau”
Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu! Detaliul care le putea salva relația: ...
Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu! Detaliul care le putea salva relația: „Asta o să-mi reproșez întotdeauna”
O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul ...
O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul de deasupra
Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament pentru cancer. Vedeta a stat patru ore în spital
Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament pentru cancer. Vedeta a stat patru ore în spital
Vezi toate știrile