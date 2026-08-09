Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ei apariție pe „sticlă”

Beth Kingston, actrița care a interpretat-o pe India Longford în „Hollyoaks”, a născut al doilea copil în urmă cu trei săptămâni. Aceasta a preferat să păstreze momentul de familie secret. Vezi imagini cu fiul ei!

Beth Kingston a născut un băiat

Actrița din „Hollyoaks” a devenit mamă pentru a doua oară, la 14 ani de la ultima sa apariție în celebrul serial britanic difuzat de Channel 4. Aceasta a născut un băiețel sănătos în urmă cu 3 săptămâni și a făcut marele anunț pe Instagram, unde a publicat o serie de imagini cu micuțul.

Într-una dintre poze, bebelușul apare în brațele surorii sale mai mari, Aurora, care îl ține strâns la piept. Apoi Beth Kingston, în vârstă de 39 de ani, a publicat un clip video în care micuțul doarme la pieptul ei.

Cum arată fiul lui Beth Kingston

Proaspăta mamă a mai publicat și fotografii în care soțul său își ține fiul în brațe, precum și primele imagini cu bebelușul acasă. Aceasta le-a dezvăluit urmăritorilor săi și ce nume a ales familia pentru micuț: Aubere Finn Kingston-Jones.

„Uneori, o săptămână poate părea o viață întreagă. Și ce săptămână minunată a fost de când te-am întâlnit, micuțule Bear”, a scris ea în descrierea fotografiilor.

Fanii s-au grăbit să o felicite în secțiunea de comentarii.

„Felicitări din toată inima! Este adorabil!”, a scris unul dintre urmăritori. „Felicitări! Ce băiețel frumos!”, a comentat o altă persoană. „Deja este atât de atent la tot ce se întâmplă. Și ce soră mai mare minunată!”, a adăugat un alt fan. Un alt mesaj a fost: „Aww, este atât de prețios. Felicitări, Beth!”

Cine este Beth Kingston

Proaspăta mămică a apărut pentru prima dată în „Hollyoaks” în septembrie 2009, în rolul Indiei Longford. A obținut castingul după ce a câștigat un concurs online organizat de proiectul „Hollyoaks Desperately Seeking”. Beth a fost o prezență constantă în serial timp de trei ani.

Dar personajul ei a avut parte de un destin tragic: a fost ucis de bunicul ei malefic, Silas Blissett, interpretat de Jeff Rawle. Bărbatul s-a enervat când a aflat că India s-a înscris pe un site de întâlniri și a acceptat să se vadă cu un bărbat pe nume Cameron.

Cu ce se ocupă acum Beth Kingston

După ce a părăsit serialul, Beth a intrat în domeniul relațiilor publice și lucrează în industria frumuseții. În prezent, lucrează pentru brandul internațional de produse pentru unghii Townhouse.

Actrița s-a căsătorit în 2021, dar a păstrat secretă identitatea soțului său și nu a făcut public numele lui pe rețelele sociale. Cei doi au devenit părinți prima dată în 2023, când s-a născut fiica lor, Aurora.

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