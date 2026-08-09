Acasă » Știri » O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul de deasupra

O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul de deasupra

De: Daniel Matei 09/08/2026 | 22:50
O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul de deasupra
Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pasagerii unei companii aeriene low-cost vor putea lua în continuare un bagaj de cabină la bord, însă cei care vor să îl depoziteze în compartimentul de deasupra scaunelor vor trebui să plătească suplimentar. Noua politică va intra în vigoare anul viitor și schimbă modul în care sunt tarifate bagajele de cabină.

Măsura va fi introdusă de Jetstar, compania aeriană low-cost din Australia, începând cu 2 februarie 2027, potrivit Executive Traveller.

Cât vor plăti pasagerii pentru bagajul de cabină

În prezent, pasagerii Jetstar care aleg tariful de bază pot lua la bord un bagaj de cabină de până la 7 kilograme, care trebuie să încapă în spațiul de sub scaunul din fața lor.

Începând de anul viitor, compania va introduce o nouă opțiune pentru cei care vor să aibă acces la compartimentele de deasupra. Aceasta va permite transportarea unui bagaj de cabină de până la 10 kilograme.

Costul suplimentar va fi cuprins între aproximativ 25 și 52 de dolari australieni, în funcție de ruta aleasă și de momentul în care este cumpărat serviciul. Pasagerii care optează pentru această variantă vor beneficia și de îmbarcare prioritară.

Bagajul de sub scaun rămâne gratuit

Cei care nu vor să plătească suplimentar nu vor rămâne fără posibilitatea de a lua un bagaj la bord. În cazul tarifului de bază, pasagerii vor putea transporta în continuare un obiect personal care să încapă sub scaun.

Noua politică separă astfel cele două tipuri de bagaje: obiectul personal, care poate fi transportat gratuit în limitele stabilite de companie, și bagajul de cabină mai mare, pentru care pasagerii trebuie să cumpere o opțiune suplimentară.

Jetstar susține că schimbarea le oferă pasagerilor mai multă flexibilitate, permițându-le să plătească doar pentru serviciile de care au nevoie.

Noua taxă face parte dintr-o strategie prin care compania încearcă să ofere tarife de bază cât mai mici, în timp ce serviciile suplimentare sunt achitate separat.

Modelul este deja utilizat de companiile aeriene low-cost, care percep tarife suplimentare pentru servicii precum alegerea locului, bagajele mai mari sau îmbarcarea prioritară.

Compania face parte din grupul Qantas și operează zboruri interne în Australia, precum și curse internaționale către mai multe destinații din regiunea Asia-Pacific.

Noua politică va intra în vigoare la 2 februarie 2027, iar pasagerii vor putea alege în momentul rezervării dacă doresc să plătească pentru opțiunea de bagaj de cabină de 10 kilograme și accesul la compartimentul de deasupra.

CITEȘTE ȘI:

De ce aleg tot mai mulți oameni să zboare singuri. Beneficiile surprinzătoare ale călătoriilor solo

Pasagerii recalcitranți ar putea fi interziși pe toate zborurile. Planul radical analizat de autorități

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
Știri
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ei apariție pe „sticlă”
Știri
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la…
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
Mediafax
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care...
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia,...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Ornella Muti, dezvăluiri din culisele filmelor cu actori legendari. „Când am jucat cu Sylvester Stallone am făcut două bronșite”
Adevarul
Ornella Muti, dezvăluiri din culisele filmelor cu actori legendari. „Când am jucat cu...
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
Digi24
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce...
A „parcat” un elicopter într-un centru de echitație din Constanța. Pilotul ar fi provocat pagube
Mediafax
A „parcat” un elicopter într-un centru de echitație din Constanța. Pilotul ar fi...
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
Click.ro
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu...
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează pe cercetători
Digi 24
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează...
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
Digi24
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident...
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac armat reaprinde discuția
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
go4it.ro
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Descopera.ro
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ...
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ei apariție pe „sticlă”
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
Primele declarații ale unui paramedic din ambulanța din Cluj atacată: „Dacă ne blocau, ne omorau”
Primele declarații ale unui paramedic din ambulanța din Cluj atacată: „Dacă ne blocau, ne omorau”
Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu! Detaliul care le putea salva relația: ...
Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu! Detaliul care le putea salva relația: „Asta o să-mi reproșez întotdeauna”
Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament pentru cancer. Vedeta a stat patru ore în spital
Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament pentru cancer. Vedeta a stat patru ore în spital
Vezi toate știrile