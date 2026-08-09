O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul de deasupra

Pasagerii unei companii aeriene low-cost vor putea lua în continuare un bagaj de cabină la bord, însă cei care vor să îl depoziteze în compartimentul de deasupra scaunelor vor trebui să plătească suplimentar. Noua politică va intra în vigoare anul viitor și schimbă modul în care sunt tarifate bagajele de cabină.

Măsura va fi introdusă de Jetstar, compania aeriană low-cost din Australia, începând cu 2 februarie 2027, potrivit Executive Traveller.

Cât vor plăti pasagerii pentru bagajul de cabină

În prezent, pasagerii Jetstar care aleg tariful de bază pot lua la bord un bagaj de cabină de până la 7 kilograme, care trebuie să încapă în spațiul de sub scaunul din fața lor.

Începând de anul viitor, compania va introduce o nouă opțiune pentru cei care vor să aibă acces la compartimentele de deasupra. Aceasta va permite transportarea unui bagaj de cabină de până la 10 kilograme.

Costul suplimentar va fi cuprins între aproximativ 25 și 52 de dolari australieni, în funcție de ruta aleasă și de momentul în care este cumpărat serviciul. Pasagerii care optează pentru această variantă vor beneficia și de îmbarcare prioritară.

Bagajul de sub scaun rămâne gratuit

Cei care nu vor să plătească suplimentar nu vor rămâne fără posibilitatea de a lua un bagaj la bord. În cazul tarifului de bază, pasagerii vor putea transporta în continuare un obiect personal care să încapă sub scaun.

Noua politică separă astfel cele două tipuri de bagaje: obiectul personal, care poate fi transportat gratuit în limitele stabilite de companie, și bagajul de cabină mai mare, pentru care pasagerii trebuie să cumpere o opțiune suplimentară.

Jetstar susține că schimbarea le oferă pasagerilor mai multă flexibilitate, permițându-le să plătească doar pentru serviciile de care au nevoie.

Noua taxă face parte dintr-o strategie prin care compania încearcă să ofere tarife de bază cât mai mici, în timp ce serviciile suplimentare sunt achitate separat.

Modelul este deja utilizat de companiile aeriene low-cost, care percep tarife suplimentare pentru servicii precum alegerea locului, bagajele mai mari sau îmbarcarea prioritară.

Compania face parte din grupul Qantas și operează zboruri interne în Australia, precum și curse internaționale către mai multe destinații din regiunea Asia-Pacific.

Noua politică va intra în vigoare la 2 februarie 2027, iar pasagerii vor putea alege în momentul rezervării dacă doresc să plătească pentru opțiunea de bagaj de cabină de 10 kilograme și accesul la compartimentul de deasupra.

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