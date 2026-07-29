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De ce aleg tot mai mulți oameni să zboare singuri. Beneficiile surprinzătoare ale călătoriilor solo

De: Daniel Matei 29/07/2026 | 07:40
De ce aleg tot mai mulți oameni să zboare singuri. Beneficiile surprinzătoare ale călătoriilor solo
Sursa foto: Shutterstock
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Tot mai mulți oameni aleg să călătorească singuri cu avionul, iar pentru unii experiența este chiar mai plăcută decât zborurile alături de familie sau prieteni. Specialiștii spun că deplasările solo oferă mai multă libertate, reduc stresul și pot aduce chiar avantaje atunci când apar probleme cu zborurile.

Potrivit Real Simple, unul dintre cele mai mari beneficii ale zborurilor solo este controlul total asupra programului. Fără a fi nevoie să ții cont de preferințele altor persoane, îți poți organiza timpul în aeroport exact așa cum dorești și poți evita multe dintre tensiunile care apar atunci când călătorești în grup.

De ce aleg tot mai mulți oameni să zboare singuri

Angie Orth, gazda podcastului Traveling with AAA, spune că persoanele care călătoresc singure nu trebuie să gestioneze programul, emoțiile sau preferințele altcuiva.

Astfel, își pot alege singure ora la care ajung la aeroport, pot trece mai rapid prin controlul de securitate și își pot petrece timpul de așteptare citind, luând masa sau pur și simplu relaxându-se.

Șanse mai mari la upgrade-uri și reprogramări

Potrivit experților citați de publicație, călătorii singuri pot avea și avantaje practice.

Companiile aeriene pot modifica mai ușor rezervarea unei singure persoane decât pe cea a unui grup, ceea ce înseamnă că un pasager care călătorește singur are șanse mai mari să primească un loc mai bun, un upgrade de ultim moment sau să fie reprogramat mai rapid în cazul anulării unui zbor. Același lucru este valabil și pentru pasagerii care zboară în regim standby.

În plus, dacă o companie aeriană oferă vouchere pentru pasagerii dispuși să renunțe la locul lor pe un zbor supraaglomerat, o persoană care călătorește singură poate lua decizia imediat, fără să fie nevoită să consulte alți membri ai grupului.

Călătoriile solo pot crește încrederea în sine

Psihologul și coachul de călătorii Lisa Pittman spune că gestionarea pe cont propriu a tuturor etapelor unei călătorii oferă un sentiment puternic de satisfacție și crește încrederea în sine.

Specialiștii recomandă celor care zboară singuri pentru prima dată să înceapă cu un zbor scurt și să ajungă la aeroport cu suficient timp înainte, pentru a evita stresul și a se familiariza cu procedurile.

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