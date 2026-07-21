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Obiectul banal care poate provoca incendii în avioane. Autoritățile cer ca pasagerii să nu îl mai pună în bagajul de cală

De: Daniel Matei 21/07/2026 | 07:40
Obiectul banal care poate provoca incendii în avioane. Autoritățile cer ca pasagerii să nu îl mai pună în bagajul de cală
Sursa foto: Shutterstock
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Cei care urmează să călătorească cu avionul în această vară sunt sfătuiți să nu transporte baterii externe, țigări electronice sau alte dispozitive cu acumulatori litiu-ion în bagajul de cală. Avertismentul vine după creșterea numărului de incidente provocate de astfel de dispozitive la bordul aeronavelor.

Potrivit Euronews, Autoritatea pentru Aviație Civilă din Marea Britanie (CAA) consideră că bateriile cu litiu reprezintă în prezent principalul risc de siguranță pentru aeronave. În 2025, numărul dispozitivelor cu astfel de baterii descoperite în bagajele de cală aproape s-a dublat față de anul precedent, iar autoritatea estimează că, în medie, au loc două incidente pe săptămână legate de baterii cu litiu.

De ce sunt periculoase bateriile externe

Bateriile litiu-ion pot stoca o cantitate mare de energie într-un spațiu redus, însă, dacă sunt defecte sau se supraîncălzesc, pot lua foc. Un incendiu izbucnit în cala avionului este mult mai dificil de gestionat decât unul produs în cabină, unde echipajul poate interveni rapid.

Autoritățile atrag atenția că, pe lângă riscul de incendiu, descoperirea unor astfel de dispozitive în bagajele de cală poate provoca întârzieri sau chiar devierea zborurilor, deoarece bagajele trebuie localizate și scoase din aeronavă înainte de decolare.

Tot mai multe companii aeriene înăspresc regulile

În luna martie, Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) a recomandat limitarea numărului de baterii externe transportate de pasageri și evitarea încărcării acestora în timpul zborului. CAA a reiterat această recomandare și susține că mulți călători încă nu cunosc regulile privind transportul dispozitivelor cu baterii litiu-ion.

Mai multe companii aeriene, printre care Emirates, Singapore Airlines, Cathay Pacific și Qantas, au interzis deja utilizarea sau încărcarea bateriilor externe în timpul zborului. Lufthansa și alte companii europene au introdus, de asemenea, reguli mai stricte privind transportul acestor dispozitive.

Autoritățile recomandă ca bateriile externe, bateriile de rezervă și țigările electronice să fie transportate întotdeauna în bagajul de mână, iar laptopurile introduse în bagajul de cală să fie oprite complet înainte de îmbarcare.

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