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Andreea Bălan, reguli stricte pentru fetele sale. Detalii neștiute din familia artistei: „Nu le-am cocoloșit”

De: Irina Vlad 21/07/2026 | 13:01
Andreea Bălan, reguli stricte pentru fetele sale. Detalii neștiute din familia artistei: „Nu le-am cocoloșit”
Andreea Bălan, reguli stricte pentru fetele sale
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Se poate spune că în familia Andreei Bălan fiecare membru își cunoaște rolul atât în casă, cât și în societate. Artista și-a crescut și educat cele două fete – din mariajul cu George Burcea – după o serie de principii clare și bine stabilite, astfel încât cele mici să devină organizate și responsabile de la o vârstă fragedă. Care sunt regulile stricte de la care artista nu se abate niciodată în educația lor? 

Fie că este vorba de gestionarea timpului liber, programul rigulos de somn, gestionarea banilor din pușculiță, limitarea timpului pe ecrane sau planurile de vacanță, Andreea Bălan le-a impus fetelor sale, Ella și Clara, câteva reguli de bază. Ea a mărturisit că nu și-a „cocoloșit” niciodată fetele, motiv pentru care cele mici au devenit responsabile cu propriile lucruri, decizii și intenții chiar de la o vârstă fragedă.

„Sunt mari, se descurcă singure, de multe ori poate vine și buni (n.r în vacanțe) și ne odihnim, facem cu rândul, da, nu-i nicio problemă. Nu, era mai greu când erau micuțe. Acum la 9 ani și 7 ani, deja nu mai…

Dar nici când erau mai mici… le învățam să se îmbrace singure, să-și poarte de grijă, dacă-și pierd lucrurile… asta e… să-și asume. Adică n-am cocoloșit. Le-am format independente de mici. Da, să-și facă ordine în cameră, în dulap, să aibă grijă de lucrurile lor”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan: „Cer ceea ce se poate oferi”

Odată cu încheierea anului școlar, Andreea Bălan a mărturisit că cele două fete i-au prezentat deja lista cu dorințe pentru această vară, iar ea le va respecta întocmai. În această vacanță, Ella și Clara își doresc să ajungă la mare, la piscină, să se plimbe cu bicicleta și să petreacă timp cu mama lor.

Andreea Bălan, Ella, Clara și Victor Cornea / sursă foto: social media

Între pauzele dintre plajă și plimbări în parc cu fetele ei, artista și-a organizat programul în așa fel încât să fie prezentă la turneele internaționale de tenis ale lui Victor Cornea, pe care abia așteaptă să îl însoțească peste tot în lume.

„A început vacanța, fetițele sunt în vacanță, o să plecăm în vacanță cu ele. Și, totodată, eu îl însoțesc pe Victor Cornera la turnee pentru că joacă peste tot în lume, așa că pentru mine, mersul la turneele lui înseamnă vacanță.

Vor la mare, la soare, la piscine și au făcut o listă și cu mersul în parc și cu bicicletele, mi-au prezentat-o înainte să se termine școala și trebuie să respect acea listă. Dar nu se exagerează, pentru că ele sunt fetițe foarte cerebrale și cer ceea ce se poate oferi”, a spus Andreea Bălan pentru wowbiz.

Cum a reacționat Andreea Bălan după ce a dat nas în nas cu Novak Djokovic la Wimbledon

Mesajul plin de înțeles postat de Andreea Bălan în ziua în care a împlinit 42 de ani: ”Există viață după suferință”

 

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