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Panică pe aeroportul din Frankfurt, după ce un român a spus că are o bombă în bagaj. Autoritățile s-au mobilizat imediat

De: Emanuela Cristescu 21/07/2026 | 16:32
Panică pe aeroportul din Frankfurt, după ce un român a spus că are o bombă în bagaj. Autoritățile s-au mobilizat imediat
Panica de aeroportul din Frankfurt! Un român a amenințat cu bomba
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Momente tensionate pe aeroportul din Frankfurt, unde un român a reușit să mobilizeze forțele de securitate după o declarație făcută în timpul controlului bagajelor. Bărbatul a ajuns acum în atenția autorităților din Germania și este cercetat penal, după ce a susținut că are o bombă în bagaj.

Totul s-a petrecut în zona de control de securitate, acolo unde bagajul românului a fost verificat, după ce sistemul de scanare a declanșat alarma. Agenții au trecut imediat la verificări suplimentare și au încercat să deschidă geamantanul, însă au întâmpinat o problemă neașteptată.

Panică pe aeroportul din Frankfurt!

Bărbatul uitase codul fermoarelor, astfel că deschiderea bagajului a durat mai mult decât în mod normal. În tot acest timp, el le-ar fi spus agenților că în valiză s-ar afla o bombă. Afirmația a schimbat instant cursul intervenției, iar verificările au devenit mult mai stricte.

După ce au reușit să deschidă bagajul, oamenii legii au controlat fiecare obiect aflat în interior. În final, s-a descoperit că alarma fusese provocată de o cutiuță muzicală, iar presupusa bombă nu exista. Autoritățile au stabilit că declarația făcută de român a fost falsă, însă consecințele au fost cât se poate de reale.

Panica de aeroportul din Frankfurt! Un român a amenințat cu bomba
Panica de aeroportul din Frankfurt! Un român a amenințat cu bomba

Polițiștii germani i-au interzis îmbarcarea

În loc să urce în avion, bărbatul a fost scos din zona de securitate a aeroportului. Polițiștii germani i-au interzis îmbarcarea și au deschis un dosar penal pe numele lui, cazul urmând să fie cercetat conform legislației din Germania.

Autoritățile au profitat de incident pentru a transmite un avertisment clar tuturor pasagerilor care cred că astfel de afirmații pot fi tratate ca simple glume.

”Declarațiile despre bombe sau alte obiecte periculoase nu sunt o glumă. Acestea declanșează măsuri ample de securitate și pot duce la anchete penale, excluderea de la zbor, precum și la solicitări considerabile de despăgubire”, a transmis Poliția Federală germană.

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