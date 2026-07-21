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Amendă de 270 de euro pentru turiștii care fac poze în acest oraș din Italia. E una dintre destinațiile preferate de români

De: David Ioan 21/07/2026 | 18:07
Amendă de 270 de euro pentru turiștii care fac poze în acest oraș din Italia. E una dintre destinațiile preferate de români
Foto: Pixabay
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Turiștii care ajung în Portofino, una dintre cele mai cunoscute destinații de pe Riviera Italiană, pot fi sancționați cu amenzi de până la 270 de euro dacă se opresc prea mult timp pentru fotografii în zonele considerate sensibile din oraș.

Autoritățile au introdus „zone de interdicție la așteptare” pentru a preveni blocajele create de grupurile de vizitatori care se opresc pe străduțele înguste în perioadele de vârf ale sezonului turistic.

Regulă nouă în Portofino

Regulile vizează zonele cele mai aglomerate, precum portul, Piazzetta și Molo Umberto I, unde fluxul de trecători este constant. Turiștii pot face fotografii, însă nu au voie să rămână pe loc perioade îndelungate, să blocheze accesul altor persoane sau să folosească echipamente voluminoase.

Măsurile sunt aplicate în general din aprilie până la sfârșitul lunii octombrie, în intervalele orare cu trafic intens, iar perioadele exacte sunt ajustate anual în funcție de numărul de vizitatori.

Fostul primar Matteo Viacava a explicat că aceste restricții au fost introduse pentru a preveni „haosul anarhic” generat de mulțimile care se adună în punctele-cheie ale localității. Portofino, cu aproximativ 400 de locuitori permanenți, primește anual sute de mii de turiști atrași de peisajul spectaculos, iahturile de lux și popularitatea crescută pe rețelele sociale. Localnicii au resimțit presiunea turismului masiv, iar autoritățile încearcă să mențină un echilibru între nevoile comunității și interesul vizitatorilor.

Fotografiile făcute „în loc nepotrivit” costă scump

Biroul pentru Afaceri Externe al Marii Britanii recomandă turiștilor să se informeze înainte de călătorie cu privire la regulile locale, pentru a evita sancțiunile și situațiile neplăcute. Autoritățile din Portofino susțin că noile zone de interdicție contribuie la fluidizarea circulației și la îmbunătățirea experienței turistice.

Portofino, fost sat pescăresc din Liguria, este astăzi una dintre cele mai exclusiviste destinații din Europa. Printre cele mai vizitate obiective se numără Piazzetta, Castelul Brown, biserica San Giorgio și farul situat la capătul unui traseu pietonal cu panorame asupra Rivierei Italiene.

Localitatea este și punct de plecare pentru explorarea Parcului Natural Regional Portofino și a ariei marine protejate, apreciate pentru traseele de drumeție, golfurile izolate și activitățile de snorkeling și scufundări. Deși are doar câteva sute de locuitori, Portofino rămâne un simbol al turismului de lux din Italia.

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