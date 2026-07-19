Șoferii pot fi amendați dacă merg prea încet. Regula puțin cunoscută din Codul Rutier

Șoferii care rulează mult sub ritmul traficului ajung frecvent provocați de ceilalți participanți la trafic, iar pe anumite sectoare pot fi sancționați dacă merg nejustificat sub limita minimă impusă prin semnalizare.

Autostrăzile și drumurile naționale au devenit spații unde nervii sunt întinși la maximum, atât din cauza celor care conduc agresiv, cât și a celor care se deplasează prea lent și blochează benzile de circulație.

Șoferii pot fi amendați dacă merg prea încet

Pe autostrăzi nu au voie să circule vehicule care nu pot depăși 50 km/h, însă această regulă privește doar capacitatea tehnică a vehiculului, nu o viteză minimă obligatorie pentru toți șoferii. Un autoturism care poate depăși pragul de 50 km/h are dreptul să circule pe autostradă chiar dacă, din motive de trafic, vreme sau lucrări, se deplasează temporar cu o viteză mai mică.

În discuțiile din mediul online, mulți conducători auto reclamă presiunea constantă exercitată de cei care vin din spate cu viteze mari și folosesc flashuri sau claxon pentru a-i obliga să elibereze banda a doua.

Un șofer a povestit:

„Stai între TIR-uri pe banda întâi sau cu minimum 150 km/h pe banda a doua. Nu poți? Mașina nu duce? Nu ai sânge? Flash și semnal! Am pățit nu o dată sau de două ori, ci constant, pe toată autostrada până la Focșani.”

Altcineva a relatat că nu poate reveni imediat pe banda întâi atunci când aceasta este ocupată de vehicule lente:

„Dacă pe banda întâi se merge cu 70 și eu pe banda a doua cu 100, de ce îmi dai tu, care vii din spate cu 150, flashuri să mă dau la o parte? Ca să încetinesc la 70 și să trec în spatele camionului? Apoi să stau să revin la 100 pe banda a doua și iar să vină altul din spate?”

Există și situații în care șoferii sunt deranjați de depășirile extrem de lente, care duc la formarea coloanelor.

Un utilizator a comentat:

„Și cel care merge cu 92 km/h vrea să depășească TIR-ul care merge cu 90 și face asta fără să-i treacă prin cap că ar putea să accelereze puțin. Așa se formează coloana.”

Regula puțin cunoscută din Codul Rutier

Codul rutier nu impune o viteză minimă generală pe autostrăzi sau drumuri expres, iar limitele minime pot fi stabilite doar prin indicatoare. Semnul de viteză minimă obligatorie este rotund, cu fond albastru și valoarea vitezei înscrisă cu alb.

Dacă este montat deasupra unei benzi, se aplică exclusiv vehiculelor care circulă pe acea bandă. Șoferii trebuie să respecte limita minimă doar atunci când condițiile permit acest lucru, iar reducerea vitezei poate fi justificată de ambuteiaje, ceață, polei, ploaie, accidente sau lucrări.

Conducerea nejustificată cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă stabilită prin indicator constituie contravenție. Articolul 99 din Codul rutier prevede sancțiuni din clasa I, adică două sau trei puncte-amendă.

De la 1 iulie 2026, un punct-amendă valorează 216,25 lei, astfel că amenda variază între 432,50 și 648,75 lei. Dacă pe un tronson este impusă o viteză minimă de 60 km/h, șoferul poate fi amendat dacă circulă nejustificat cu 50 km/h sau mai puțin, cu excepția situațiilor în care condițiile de trafic sau de siguranță impun reducerea vitezei.

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