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Finala Mondialului devine spectacol total! Madonna, Shakira și Justin Bieber urcă pe scenă

De: David Ioan 19/07/2026 | 15:36
Finala Mondialului devine spectacol total! Madonna, Shakira și Justin Bieber urcă pe scenă
Finala Mondialului devine spectacol total! Madonna, Shakira și Justin Bieber urcă pe scenă
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Finala Cupei Mondiale 2026 promite să fie nu doar un duel fotbalistic de top între Argentina și Spania, ci și o producție spectaculoasă pregătită de FIFA, cu nume uriașe din muzică și divertisment care vor transforma seara într-un eveniment complet.

Organizatorii au anunțat un program extins, structurat în trei momente distincte. Ceremonia de dinaintea meciului va începe cu aproximativ o oră și jumătate înainte de start și îl va avea în centru pe Post Malone. Alături de el vor urca pe scenă Robbie Williams, Laura Pausini și Nicole Scherzinger, aceasta din urmă interpretând „Desire”, unul dintre imnurile oficiale ale competiției. Jennifer Hudson va cânta o versiune specială a imnului Statelor Unite, iar printre invitații speciali se vor afla Tom Cruise și creatorul de conținut IShowSpeed.

Finala Mondialului devine spectacol total!

Pauza meciului va aduce cel mai așteptat moment al serii, fiind pentru prima dată când o finală de Cupă Mondială include un show dedicat în acest interval. Madonna, Shakira, BTS și Justin Bieber vor fi principalele atracții, iar Burna Boy va cânta alături de Shakira piesa „Dai Dai”, imnul oficial al turneului. Producția artistică îi include și pe dirijorul Gustavo Dudamel, corul PS22 și membri ai trupei Coldplay, cu Chris Martin în rol de director artistic.

Pe scenă vor apărea și invitați surpriză, precum Ghetto Kids, Emmanuel Kelly și personaje îndrăgite din „Sesame Street” și „The Muppets”, printre care Kermit Broscoiul și Miss Piggy. Organizatorii promit o transformare rapidă a terenului, astfel încât spectacolul să se încheie înainte de startul reprizei secunde.

Madonna, Shakira și Justin Bieber urcă pe scenă

Pentru moment, FIFA nu a anunțat un concert separat după meci. Festivitatea de premiere și ridicarea trofeului vor fi însă însoțite de momente muzicale, iar atmosfera va continua odată cu încoronarea noii campioane mondiale.

Astfel, întreaga seară va fi construită în jurul combinației dintre fotbal și entertainment, însă atenția finală va rămâne pe Argentina și Spania, echipele care vor lupta pentru trofeul suprem al Cupei Mondiale 2026.

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