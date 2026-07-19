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Capitala europeană unde uiți de temperaturile sufocante și explorezi străzi spectaculoase pe jos

De: Elisa Tîrgovățu 20/07/2026 | 00:03
Capitala europeană unde uiți de temperaturile sufocante și explorezi străzi spectaculoase pe jos
Capitala europeană unde uiți de temperaturile sufocante și explorezi străzi spectaculoase pe jos / Sursa foto: Pexels
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O destinație europeană tot mai apreciată de turiști oferă combinația perfectă pentru o escapadă scurtă: străzi pitorești, arhitectură impresionantă și numeroase locuri unde vizitatorii se pot relaxa la o cafea.

Aflată la o distanță redusă de România, această metropolă este o alegere inspirată pentru cei care vor să se bucure de temperaturi mai plăcute și de o atmosferă diferită, chiar și în perioadele cu vreme extrem de caldă.

Oraşul de poveste aflat la doar o oră distanţă de România

Atunci când alegem o vacanță de vară, cei mai mulți turiști se orientează către litoralurile cunoscute ale Europei sau către orașele mari, unde temperaturile ridicate pot face explorarea mai dificilă. Există însă și variante mai potrivite pentru o escapadă scurtă, iar una dintre ele se află la o distanță foarte mică de România.

Viena, capitala Austriei, cunoscută și drept „orașul viselor”, este o alegere ideală pentru un city-break relaxant. Cu bulevarde largi, zone verzi, clădiri spectaculoase și o atmosferă plăcută, orașul poate fi descoperit cu ușurință la pas, fără ca vizitatorii să depindă neapărat de mijloacele de transport în comun.

Sursa foto: Pexels

Capitala Austriei ascunde o oază verde

Deși este asociată cel mai des cu atmosfera de poveste a târgurilor de iarnă, Viena are numeroase atracții și în sezonul cald, aspect mai puțin cunoscut de mulți vizitatori. Capitala Austriei impresionează nu doar prin palatele sale istorice și monumentele cu arhitectură spectaculoasă, ci și prin spațiile verzi care o fac una dintre cele mai plăcute destinații urbane din Europa.

Printre surprizele orașului se numără podgoriile aflate chiar la marginea și pe dealurile Vienei, locuri unde turiștii se pot retrage pentru a evita aglomerația și temperaturile ridicate din zilele toride. Datorită dimensiunii sale accesibile și a numeroaselor obiective aflate la distanțe ușor de parcurs, orașul este considerat de unii turiști o destinație perfectă pentru explorări pe jos.

Viena se numără printre capitalele europene care pot fi descoperite cu ușurință la pas, datorită distanțelor rezonabile dintre principalele obiective turistice. Printre simbolurile orașului se află Catedrala Sfântul Ștefan, o construcție gotică spectaculoasă, recunoscută pentru acoperișul său decorat cu plăci ceramice în nuanțe vibrante. Vizitatorii pot intra gratuit în zona principală a catedralei și pot admira interiorul impresionant al acestui monument emblematic.

Cum pot scăpa turiștii de caniculă în Viena

În perioadele cu temperaturi ridicate, Viena oferă numeroase locuri unde vizitatorii se pot retrage pentru a se bucura de răcoare. Malurile Canalului Dunării și ale zonei cunoscute drept Dunărea Veche sunt printre cele mai apreciate astfel de puncte, fiind amenajate cu spații verzi, pontoane și zone umbrite de sălcii.

Aici, localnicii și turiștii se pot relaxa pe mal, iar cei care doresc pot face baie direct în apă, transformând aceste locuri într-un adevărat refugiu de vară. Atmosfera creată seamănă cu cea a unei zile petrecute la plajă, însă într-un decor urban, în inima capitalei austriece.

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