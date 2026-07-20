Tatăl lui Mario Berinde, gest sfâșietor în memoria fiului său. Ți se rupe sufletul!

Durerea pare să nu se stingă nici măcar o clipă în familia lui Mario Berinde. La câteva luni de la crima care a șocat România, tatăl adolescentului a făcut un gest care i-a emoționat pe toți cei care au aflat povestea. A ales să poarte pentru totdeauna chipul fiului său aproape de inimă.

Moartea lui Mario Berinde a rămas unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri din ultimele luni. Adolescentul din Timiș și-a pierdut viața în ianuarie 2026, iar anchetatorii susțin că autorii crimei ar fi fost chiar doi băieți de 15 și 13 ani, apropiați ai victimei. Cazul a provocat revoltă și a ținut o țară întreagă cu sufletul la gură.

Gestul sfâșietor făcut de tatăl lui Mario Berinde

În acea perioadă, tatăl băiatului, Viorel Berinde, se afla în penitenciar, unde executa o pedeapsă pentru furt și era implicat și în alte dosare privind suspiciuni de trafic de stupefiante. A primit însă permisiunea de a ieși pentru câteva ore, astfel încât să își conducă fiul pe ultimul drum. După înmormântare s-a întors în spatele gratiilor, iar ulterior a fost eliberat condiționat.

Acum, după ce s-a întors acasă, primul lucru pe care a simțit că trebuie să îl facă a fost să îi aducă un omagiu fiului său. Acesta și-a tatuat pe partea stângă a pieptului, chiar în dreptul inimii, portretul lui Mario, alături de o pereche de mănuși de box, simbol al pasiunii adolescentului. Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt, dar încărcat de durere.

„Dumnezeu să te odihnească în pace, Mario!”, a spus tatăl lui Mario.

Fotografia cu tatuajul a stârnit imediat reacții în mediul online. Mulți internauți au scris că au fost profund impresionați de gestul făcut de tată și că o astfel de pierdere nu poate fi vindecată niciodată și că un părinte nu încetează niciodată să își plângă copilul.

Era gata să plece din România

Între timp, dosarul crimei care a îngrozit România continuă să fie unul dintre cele mai urmărite. Potrivit anchetei, Mario ar fi fost ucis, iar trupul său ar fi fost ascuns ulterior de cei implicați. Descoperirile făcute de anchetatori au șocat opinia publică și au ridicat numeroase semne de întrebare despre modul în care s-a ajuns la o asemenea tragedie.

Deși a ieșit din închisoare și și-ar fi dorit să lase în urmă tot ce s-a întâmplat, Viorel Berinde nu își poate schimba, deocamdată, viața așa cum plănuia. Familia susține că acesta intenționa să plece din România după eliberare, însă planurile i-au fost date peste cap.

Mama lui a explicat că bărbatul se află în continuare sub urmărire penală într-un alt dosar, motiv pentru care nu are dreptul să părăsească țara. Astfel, rămâne în România, unde încearcă să își reconstruiască viața, purtând însă în suflet și acum cea mai grea povară: pierderea propriului copil.

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