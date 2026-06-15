Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 luni după ce a fost ucis de prietenii săi. Ți se rupe sufletul!

Au trecut cinci luni de la moartea lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani ucis cu brutalitate de cei pe care îi considera prieteni. Durerea familiei rămâne la fel de puternică, iar locul de veci a devenit un punct în care apropiații revin constant pentru a-i cinsti memoria.

Mario Berinde, un copil de doar 15 ani, a fost omorât de trei adolescenți care și-ar fi pregătit atacul în detaliu. Doi dintre ei răspund penal pentru faptele comise, însă al treilea, având doar 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală conform legii.

Au trecut cinci luni de la moartea lui Mario Berinde

La cinci luni de la tragedia din Cenei, familia și prietenii continuă să îl viziteze și să îi păstreze vie amintirea. Mormântul este îngrijit cu atenție, semn că durerea nu s-a estompat. Crucea este decorată cu o instalație luminoasă, iar deasupra se află o coroană de flori, așezată cu grijă ca simbol al respectului și al dorului.

În fața crucii se află fotografia lui Mario Berinde, un detaliu care face locul și mai încărcat de emoție pentru cei care vin să îi aducă un omagiu. În jurul mormântului ard lumânări, dovadă că amintirea lui rămâne puternică în sufletele celor care l-au cunoscut.

Familia încă îi veghează mormântul

Locul este mereu plin de flori proaspete, aduse de familie și apropiați. Totul arată că oamenii dragi lui Mario se ocupă constant de mormânt și nu permit ca memoria lui să se stingă.

Ancheta a scos la iveală că doi dintre minorii implicați ar fi încercat să își ascundă urmele după comiterea crimei. Ar fi sacrificat o găină pentru a crea impresia că petele de sânge provin de la animal.

„Eu am văzut nişte sânge, dar nu m-am gândit nicidecum că să fie de la om”, a declarat o vecină.

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