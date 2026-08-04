Criza energetică determină tot mai multe companii să ia măsuri. Marile lanțuri de magazine au anunțat că vor reduce voluntar consumul de electricitate. Decizia vine după apelul lansat de premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta le-a cerut companiilor și populației să economisească energie.

Autoritățile încearcă să reducă presiunea asupra sistemului energetic național. Cele mai mari probleme apar în intervalul de seară. Atunci, consumul crește puternic, iar producția de energie scade. România este nevoită să importe energie la prețuri ridicate. Membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România au răspuns apelului Guvernului. Aceștia au anunțat mai multe măsuri pentru reducerea consumului.

Printre primele decizii se numără limitarea utilizării aerului condiționat. De asemenea, reclamele luminoase vor fi oprite pe timpul nopții. Magazinele vor continua să folosească iluminat LED. Acesta consumă mai puțină energie decât sistemele clasice. În multe locații va fi utilizat iluminat reglabil. Intensitatea luminii va fi adaptată în funcție de lumina naturală. Sistemele de climatizare vor funcționa cu ajutorul senzorilor de temperatură. Scopul este reducerea consumului inutil de energie.

Magazinele investesc și în eficientizarea vitrinelor frigorifice. Toate instalațiile vor avea uși pentru limitarea pierderilor de frig. În spațiile administrative vor fi folosiți senzori de prezență. Lumina se va aprinde doar atunci când este nevoie. Mai multe rețele comerciale folosesc deja panouri fotovoltaice. Energia produsă este destinată consumului propriu.

AMRCR: Avem o responsabilitate față de comunitate

Reprezentanții AMRCR spun că măsurile sunt luate voluntar. Obiectivul este reducerea presiunii asupra sistemului energetic. Totodată, comercianții spun că activitatea magazinelor nu va fi afectată. Clienții vor beneficia în continuare de aceleași condiții.

„Membrii AMRCR conștientizează responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic național, asigurând în același timp continuitatea fluxului comercial, în condiții de deplină siguranță și confort pentru consumatori”, au transmis reprezentanții asociației.

În paralel, Guvernul continuă discuțiile cu marii consumatori de energie. Sunt analizate soluții pentru reducerea consumului în orele de vârf. Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu principalii furnizori de energie. În cadrul ședinței au fost analizate măsuri pentru stabilizarea pieței. Autoritățile speră că măsurile voluntare vor diminua consumul. În același timp, încearcă să evite apariția unor probleme în sistemul energetic.

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