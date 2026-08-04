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Întâlnire de urgență la Guvern! Putem evita blackout-ul, dar factura de curent va fi mai scumpă

De: Simona Vlad 04/08/2026 | 14:22
Oferta PPC pentru românii care vor facturi mai mici. Economia poate ajunge la 135 de lei lunar. Foto: Freepik
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Guvernul a convocat o ședință de urgență cu furnizorii de energie electrică. Autoritățile încearcă să evite o criză majoră în sistemul energetic. Întâlnirea are loc în contextul consumului ridicat și al producției insuficiente de energie. Oficialii monitorizează permanent situația din rețea. Scopul principal este evitarea unor pene de curent. Autoritățile spun că, până acum, nu au existat întreruperi ale alimentării.

Executivul analizează mai multe măsuri pentru echilibrarea sistemului. Una dintre ele vizează reducerea consumului marilor companii. Guvernul le-a cerut marilor consumatori industriali să reducă voluntar consumul de electricitate. Este vorba despre companii cu un consum anual extrem de ridicat.

Consumul crește, producția scade

Potrivit autorităților, primele rezultate încep deja să apară. Consumul din intervalul de seară a scăzut ușor în ultimele zile. Problemele apar după apusul soarelui. Atunci, panourile fotovoltaice nu mai produc energie electrică. În același timp, consumul populației crește semnificativ. Mulți români folosesc aparate de aer condiționat și alte electrocasnice. În fiecare seară, România înregistrează un deficit de peste 2000 de megawați-oră. Energia lipsă este acoperită prin importuri.

Aceste importuri sunt mult mai scumpe decât producția internă. Situația este influențată și de problemele din țările vecine. Seceta afectează producția de energie în întreaga regiune. Din acest motiv, și statele vecine importă energie la prețuri ridicate. Pentru a crește producția internă, autoritățile au repornit mai multe capacități energetice. CET Grozăvești din București produce din nou energie. De asemenea, a fost repornită termocentrala Paroșeni, una dintre cele mai importante din Valea Jiului.

Ilie Bolojan a avertizat că această situație va avea consecințe financiare. Costurile mai mari ale energiei importate se vor reflecta în facturile românilor. Autoritățile continuă monitorizarea sistemului energetic. Noi măsuri ar putea fi luate dacă situația se va agrava în perioada următoare.

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