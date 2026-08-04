Emil Rengle a recunoscut că gelozia și-a făcut loc în relația cu Alejandro. „Mi-e teamă”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez trăiesc o poveste de dragoste de peste trei ani. Relația lor a fost urmărită îndeaproape de public încă de la început. Cei doi au făcut deja pasul spre logodnă și își pregătesc viitorul împreună, inclusiv ceremonia de căsătorie.

Dincolo de aparițiile publice și de imaginile din mediul online, coregraful și partenerul său au ales să vorbească sincer despre provocările pe care le-au întâmpinat în cuplu, explicând inclusiv cum reușesc să gestioneze momentele în care apare gelozia.

Relația lor nu a fost lipsită de încercări. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au recunoscut că, de-a lungul anilor petrecuți împreună, au existat situații tensionate și momente care le-au pus povestea de dragoste la încercare. Cu toate acestea, spun că au ales întotdeauna dialogul și înțelegerea, reușind să depășească obstacolele întâlnite.

Cei doi au vorbit și despre gelozie, un subiect care apare frecvent într-o relație expusă în fața publicului. Având în vedere notorietatea de care se bucură amândoi, Emil și Alejandro au explicat cum reușesc să gestioneze astfel de situații și să păstreze echilibrul în cuplu.

Cea mai mare provocare din relația lui Emil Rengle și a lui Alejandro Fernandez

Deși formează un cuplu solid de mai mulți ani, Emil Rengle și Alejandro Fernandez spun că viața în lumina reflectoarelor și-a pus amprenta asupra relației lor. Expunerea constantă și atenția publicului au reprezentat una dintre cele mai dificile provocări, obligându-i să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională.

Cei doi mărturisesc că faptul că relația lor este permanent în atenția oamenilor vine la pachet cu o presiune greu de gestionat. Comentariile și opiniile venite din exterior pot influența starea de spirit. Motiv pentru care au învățat să își protejeze relația și să nu lase părerile celor din jur să le afecteze legătura.

„Faptul că relația noastră este foarte publică vine cu o presiune aparte. Nu este doar despre noi doi, ci și despre cum este percepută, comentată, analizată de oameni care nu ne cunosc. Există momente în care simți că trebuie să fii „bine” chiar și atunci când nu ești. Și nu prea ai cu cine să vorbești despre asta, pentru că este un tip de presiune pe care nu toată lumea îl înțelege”, au declarat Emil și Alejandro într-un interviu pentru viva.ro.

Ce spun Emil Rengle și Alejandro Fernandez despre obstacolele din relația lor

Emil Rengle și Alejandro Fernandez nu ascund faptul că relația lor a trecut și prin perioade complicate. Cei doi mărturisesc că au existat momente în care au reacționat greșit sau nu au știut cum să gestioneze anumite situații. Însă au ales de fiecare dată să își rezolve neînțelegerile și să meargă mai departe împreună.

Potrivit lor, fiecare dificultate i-a ajutat să se cunoască mai bine și să își consolideze relația. Ei au mărturisit că renunțarea nu a fost niciodată o opțiune.

„Am trecut prin momente în care am făcut greșeli, în care nu am știut cum să gestionăm anumite situații, în care ego-ul sau fricile noastre au ieșit la suprafață. Dar de fiecare dată ne-am întors unul spre celălalt. Am ales să rămânem, să învățăm, să creștem. Și cred că asta face diferența: nu faptul că nu apar probleme, ci faptul că alegi, conștient, să treci prin ele împreună”, au mai mărturisit Emil Rengle și Alejandro.

Cum privesc gelozia în cuplu

Cei doi au abordat și subiectul geloziei, despre care spun că și-a făcut simțită prezența la începutul relației. În opinia lor, este un sentiment firesc, atât timp cât nu afectează încrederea și libertatea partenerului.

Emil Rengle a recunoscut că își apreciază foarte mult logodnicul și că, uneori, apare teama de a nu-l pierde. Însă spune că o relație sănătoasă nu poate fi construită pe control, ci pe respect reciproc și sinceritate.

„Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat”, a mărturisit Emil.

Coregraful a explicat că, în viziunea sa, limitele într-o relație nu sunt impuse prin restricții, ci prin alegerea conștientă de a rămâne alături de persoana iubită.

„Pentru mine, limitele țin foarte mult de respect și transparență. Nu cred într-o relație în care trebuie să controlezi celălalt om, dar cred într-o relație în care alegi, în fiecare zi, să fii acolo, conștient”, a declarat Emil pentru sursa citată.

CITEȘTE ȘI: Emil Rengle și Alejandro au ales data nunții. Va fi un eveniment dublu: ”Să știe toată România!”

De ce s-a mutat Emil Rengle din România, de fapt. Ce job nou are: „Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”