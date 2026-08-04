Despăgubiri uriașe pentru o româncă! Italia îi dă peste un sfert de milion de euro după o eroare judiciară

O româncă va primi peste 261.000 de euro despăgubiri după ce a fost închisă pe nedrept în Italia. A petrecut aproape patru ani în detenție pentru fapte judecate deja în România

O femeie din România, în vârstă de 57 de ani, va fi despăgubită de statul italian cu 261.760 de euro, după ce instanțele au stabilit că a fost privată de libertate în mod nelegal. Cazul a atras atenția autorităților judiciare din Italia după ce s-a constatat că femeia executase deja o pedeapsă în România pentru aceleași infracțiuni pentru care fusese condamnată și de un tribunal italian.

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Decizia de acordare a despăgubirilor vine după un proces îndelungat în care judecătorii au analizat circumstanțele arestării și detenției sale. Magistrații au concluzionat că în acest caz a fost încălcat principiul juridic potrivit căruia o persoană nu poate fi judecată sau pedepsită de două ori pentru aceeași faptă.

Întreaga situație a ieșit la iveală în urmă cu aproximativ șapte ani, în momentul în care femeia a încercat să intre în Italia prin punctul de frontieră din apropierea orașului Trieste. La controlul documentelor, autoritățile italiene au descoperit că pe numele său exista o condamnare definitivă pronunțată de Tribunalul din Trani.

Românca a fost imediat reținută și transferată în penitenciarul Giudecca din Veneția, unde și-a început executarea pedepsei. Potrivit documentelor din dosar, aceasta nu știa că în Italia fusese condamnată în lipsă cu mai mulți ani înainte.

Condamnarea italiană fusese pronunțată încă din anul 2007 și prevedea o pedeapsă de nouă ani de închisoare.

Dosarul are la bază o anchetă privind existența unei grupări infracționale care ar fi recrutat tinere din România, inclusiv minore, sub pretextul oferirii unor locuri de muncă în Italia. Potrivit acuzațiilor formulate la acea vreme, victimele ar fi fost transportate în Peninsulă și obligate ulterior să practice prostituția.

Pentru că presupusele activități s-ar fi desfășurat atât pe teritoriul României, cât și al Italiei, autoritățile din cele două state au deschis investigații separate. Cele două dosare au evoluat independent, iar procesul desfășurat în România s-a finalizat primul.

Femeia a fost condamnată de instanțele române și și-a executat pedeapsa stabilită de acestea. După eliberare, ea și-a continuat viața fără să știe că în Italia exista o altă condamnare pentru aceleași fapte.

În total, ea a petrecut 996 de zile în penitenciarul Giudecca din Veneția. După această perioadă, măsura privativă de libertate a fost înlocuită cu arestul la domiciliu, unde a rămas încă 228 de zile.

Statul italian trebuie să plătească despăgubiri

După eliberarea definitivă, românca a solicitat despăgubiri pentru perioada petrecută în detenție, considerând că a fost lipsită de libertate fără temei legal.

Cererea a fost analizată de Curtea de Apel din Bari, care a stabilit că femeia are dreptul la compensații financiare pentru întreaga perioadă în care a fost încarcerată sau plasată în arest la domiciliu.

Instanța a obligat statul italian să îi achite suma totală de 261.760 de euro. Din această valoare, 234.876 de euro reprezintă despăgubirea pentru cele 996 de zile petrecute în penitenciar, iar alți 26.883 de euro sunt acordați pentru cele 228 de zile în care femeia s-a aflat în arest la domiciliu.

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