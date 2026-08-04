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Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe artist. Discuția pe care a avut-o cu soția infidelului Cabron

De: Emanuela Cristescu 04/08/2026 | 14:52
Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe artist. Discuția pe care a avut-o cu soția infidelului Cabron
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După ce a lansat o serie de acuzații la adresa lui Cabron, Cristina Belciu a dezvăluit de ce i-a dat papucii cunoscutului rapper! Bruneta a luat decizia de a rupe definitiv legătura abia după ce a purtat o discuție revelatoare cu soția artistului.

Supranumită „Monica Bellucci de România”, diva a decis să pună punct definitiv relației abia după ce a purtat o discuție cu soția acestuia, Geanina Minculescu. Deși o bună perioadă a trăit într-o idilă paralelă cu partenerul acesteia, Cristina i-a transmis mulțumiri publice soției lui Cabron, subliniind că această experiență a învățat-o să nu mai accepte niciodată jumătăți de măsură.

„Thanks to @geaninaminculescu. Mi-a oferit exact ce aveam nevoie, chiar dacă nu ce îmi doream atunci: motivul să nu mă mai mulțumesc niciodată cu mai puțin decât merit”, a spus Cristina.

De ce s-a despărțit Cristina Belciu de Cabron

Și dacă credeați că dezvăluirile se opresc aici, vă înșelați amarnic! Cristina Belciu a spus, pentru CANCAN.RO, că cel care a jucat la două capete a fost chiar cântărețul, acesta oferindu-le celor două femei din viața lui versiuni total diferite ale aceleiași realități.

Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe Cabron
Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe Cabron

„În tot acest timp am aflat că existau versiuni diferite ale aceleiași povești. Am vorbit inclusiv cu ea și am rămas șocată de diferențele dintre ceea ce îmi spunea el și ceea ce îmi spunea ea. Din păcate, adevărul a fost modificat de ambele părți în funcție de interesul fiecăruia. Ce observ acum este că iubirea aceasta afișată agresiv a apărut exact în momentul în care a existat posibilitatea reală ca el să meargă mai departe.

Iar asta nu îmi transmite iubire, ci teamă. Teamă de a pierde, teamă de a fi înlocuit și teamă de a rămâne singur. Eu nu cred în relațiile în care oamenii se întorc unul la altul doar pentru că nu suportă ideea că celălalt ar putea fi fericit în altă parte. Nu cred în compromisuri făcute de dragul imaginii și nu cred în povești salvate din orgoliu”, a spus ea.

Susține că n-a fost amantă niciodată

Numele Cristinei Belciu a devenit cunoscut inițial odată cu legătura sa amoroasă cu Cristian Boureanu. Ulterior, ambițioasa brunetă și-a clădit pe cont propriu un drum solid în actorie și modelling, punând viața sentimentală pe planul al doilea. Totul până în clipa în care CANCAN.RO a adus în prim-plan detaliile despre amorul secret dintre ea și legendarul Cabron! Deoarece artistul era legat de aproape două decenii de soția lui, Geanina (avându-i ca nași de cununie pe celebra Nico și partenerul ei), dezvăluirile au stârnit un adevărat val de controverse și au ridicat mari semne de întrebare.

Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe Cabron
Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe Cabron

Tăcerea s-a spart când Cristina a confirmat totul, publicând o imagine în care se săruta cu artistul. Deși cadrul romantic a fost șters rapid de pe profilul ei, imaginile fuseseră deja salvate de presă. A urmat o perioadă lungă de liniște, în care nimeni nu a vrut să ofere declarații. Recent, bruneta a cedat și a povestit tot ce i-a făcut Cabron!

Cristina Belciu a spus că n-a fost niciodată amantă și că a fost tratată cu atenție deosebită de către artist, până să afle că i-a fost vândută o iluzie împachetată frumos.

„Am ales să tac până acum pentru că am vrut să protejez niște oameni care, între timp, mi-au demonstrat că nu meritau această protecție. Vreau să lămuresc un lucru foarte clar: nu am fost și nu aș accepta niciodată să fiu amanta nimănui. Sunt o femeie care se respectă prea mult pentru a accepta rolul de a doua opțiune în viața unui bărbat. Când am intrat în această relație, mi s-a spus că despărțirea era deja decisă și că urma doar să fie finalizată.

Nu vorbim despre o relație ascunsă sau despre câteva întâlniri ocazionale. Omul respectiv locuia cu mine, își petrecea timpul cu mine și îmi prezenta o realitate complet diferită de cea care este prezentată astăzi. Tocmai de aceea mă surprinde tot ce văd acum în social media. Mi se pare foarte greu de înțeles cum o poveste care era prezentată într-un fel a devenit, peste noapte, cu totul altceva”, a spus Cristina pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Cristina Belciu, atac subtil la adresa soției lui Cabron: „Ori de câte ori te simți prost”

Cristina Belciu și-a asumat relația cu Cabron, apoi a șters totul. Imaginea de la miezul nopții

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