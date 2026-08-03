Cristina Belciu dă cărțile pe față despre relația cu Cabron: „Nu am fost amantă! Locuia cu mine”

V-am promis, ne ținem de cuvânt și revenim cu una dintre cele mai de interes triunghiuri amoroase din showbiz. Este vorba despre relația dintre Cristina Belciu, Cabron și soția acestuia, Geanina. Așa cum știți deja, focoasa brunetă a fost implicată într-o relație interzisă cu rapperul care era căsătorit de aproape 20 de ani cu soția lui, alături de care are și un fiu adolescent. Sigur că această legătură amoroasă dintre Monica Bellucci de România și artistul a atras rapid atenția iubitorilor de monden. Doar că, știți cum se spune, orice telenovelă, oricât de bună ar fi, se încheie la un moment dat. Asta s-a întâmplat și cu relația dintre Cristina Belciu și Cabron, iar soția a câștigat partida. După luni de tăcere, Cristina Belciu a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre relația dintre ea și cântăreț! Avem declarațiile momentului din showbizul românesc!

Cristina Belciu a devenit cunoscută prin prima relației sale cu Cristian Boureanu. În timp, tânăra și-a făcut o carieră și un nume ca actriță și model în România și lăsase partea amoroasă pe loc secund. Asta până de curând când CANCAN.RO a detonat bomba și v-a prezentat informații despre relația ascunsă a vedetei cu celebrul rapper Cabron. Cum artistul avea familie și era însurat de aproape două decenii cu Geanina ( nașii de cununie fiind cântăreața Nico și soțul ei), povestea a stârnit numeroase controverse, i-a făcut pe mulți să-și dea coate și să ridice din sprânceană. Doar că, la scurt timp după ce noi v-am oferit detaliile pas cu pas despre relația lor, a venit și confirmarea oficială din partea Cristinei Belciu. Modelul a publicat o fotografie cu iubitul ei în care se sărutau tandru. Imaginea a fost ștearsă la scurt timp de pe social- media, dar preluată imediat de publicații. Ulterior a urmat… tăcere. O bună perioadă, niciunul dintre cei trei protagoniști nu a dorit să comenteze nimic. Dar, iată că tot Cristina Belciu își face curaj și spune TOTUL! Cum a început povestea de iubire cu Cabron, de ce a ales să păstreze tăcerea până acum, dar și ce mesaj subtil le transmite bruneta artistului și soției sale, aflați din rândurile următoare!

Cristina Belciu, primele declarații în exclusivitate despre relația cu Cabron: „Nu am fost amantă! Locuia cu mine”

După luni de tăcere și multă zarvă creată în jurul triunghiului amoros dintre Cristina Belciu- Cabron- Geanina Minculescu, unul dintre protagoniști a decis să își spună vorbească. Monica Bellucci de România vine cu propria versiune a poveștii care a ținut primele pagini ale presei mondene, iar declarațiile ei sunt pline de surprize. Bruneta susține că nu a fost, în fapt, niciodată „cealaltă femeie”, dimpotrivă. Cristina susține că artistul a tratat-o ca pe o prințesă și i-ar fi prezentat o cu totul altă realitate decât cea care avea să o lovească un timp mai târziu.

„Am ales să tac până acum pentru că am vrut să protejez niște oameni care, între timp, mi-au demonstrat că nu meritau această protecție. Vreau să lămuresc un lucru foarte clar: nu am fost și nu aș accepta niciodată să fiu amanta nimănui. Sunt o femeie care se respectă prea mult pentru a accepta rolul de a doua opțiune în viața unui bărbat. Când am intrat în această relație, mi s-a spus că despărțirea era deja decisă și că urma doar să fie finalizată. Nu vorbim despre o relație ascunsă sau despre câteva întâlniri ocazionale. Omul respectiv locuia cu mine, își petrecea timpul cu mine și îmi prezenta o realitate complet diferită de cea care este prezentată astăzi. Tocmai de aceea mă surprinde tot ce văd acum în social media. Mi se pare foarte greu de înțeles cum o poveste care era prezentată într-un fel a devenit, peste noapte, cu totul altceva”, a spus Cristina pentru CANCAN.RO.

Fosta lui Cabron nu se oprește aici cu dezvăluirile care vor face înconjurul presei mondene. Bruneta spune, indirect, că cel care ar fi trăit o viață dublă ar fi fost rapperul care le-a prezentat atât ei, cât și soției lui, alte versiuni ale poveștii. Mai mult, actrița spune că a ajuns să aibă o discuție inclusiv cu Geanina în urma căreia a înțeles că atât ea, cât și soția lui Cabron ar fi fost mințite de o poveste cosmetizată diferit.

„În tot acest timp am aflat că existau versiuni diferite ale aceleiași povești. Am vorbit inclusiv cu ea și am rămas șocată de diferențele dintre ceea ce îmi spunea el și ceea ce îmi spunea ea. Din păcate, adevărul a fost modificat de ambele părți în funcție de interesul fiecăruia. Ce observ acum este că iubirea aceasta afișată agresiv a apărut exact în momentul în care a existat posibilitatea reală ca el să meargă mai departe. Iar asta nu îmi transmite iubire, ci teamă. Teamă de a pierde, teamă de a fi înlocuit și teamă de a rămâne singur. Eu nu cred în relațiile în care oamenii se întorc unul la altul doar pentru că nu suportă ideea că celălalt ar putea fi fericit în altă parte. Nu cred în compromisuri făcute de dragul imaginii și nu cred în povești salvate din orgoliu”, a spus ea.

Actrița, atac la adresa rapperului și al soției: „Măștile cad întotdeauna”

Dacă până acum a vorbit despre modul în care a început relația, dar și despre motivul pentru care refuză să i se pună ștampila de amantă, Cristina le transmite un mesaj cu subînțeles rapperului și femeii care a ales să rămână lângă el. Până la urmă, chiar și versurile lui o avertizau pe Geanina: „Nu te supara dacă m-ai vazut cu vreuna vreodată/ La naiba fată, tu esti cea mai importantă/ Poate dacă aș fi fost un baiat cuminte nu ti-ar fi plăcut/ Sigur nu am fi fost împreună atât de mult”.

„Din punctul meu de vedere, problema nu este la mine. Eu am plecat în momentul în care am realizat că nu mai există sinceritate. Problema apare atunci când oamenii aleg să rămână în situații care îi fac nefericiți doar pentru că le este frică de schimbare sau de ceea ce ar putea spune ceilalți”, a susținut Cristina Belciu pentru CANCAN.RO.

Și, după această lovitură sub centură pe care Cristina o dă prin intermediul publicației noastre, bruneta își încheie confesiunea cu un mesaj care, cu siguranță, va stârni ecouri în showbiz. Fără să se precipite, dar cu ținta stabilită bine, actrița susține că nu mai are nimic de demonstrat, își vede de viață în continuare și lasă timpul să scoată la iveală adevărul de necontestat.

„Nu mă interesează să conving pe nimeni de nimic. Știu ce am trăit, știu ce mi s-a spus și știu că nu am intrat în această poveste cu intenția de a răni pe cineva. Dar cred că oamenii ar trebui să înțeleagă un lucru: măștile cad întotdeauna atunci când nu mai este convenabil să fie purtate. Iar adevărul nu se schimbă doar pentru că, la un moment dat, devine incomod”, a concluzionat vedeta.

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