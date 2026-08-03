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Șoselele din România, printre cele mai periculoase din Europa. Clasamentul care ne pune pe podium

De: Denisa Crăciun 03/08/2026 | 21:59
Șoselele din România, printre cele mai periculoase din Europa. Clasamentul care ne pune pe podium
Șoselele din România printre cele mai periculoase/ Sursa foto: Shutterstock
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Un studiu realizat de Vignette Switzerland arată că șoselele din România se află printre cele mai periculoase din Europa. Potrivit datelor, în țara noastră se înregistrează 68 de decese rutiere la un milion de locuitori, fiind depășită doar de Bulgaria și Serbia.

Studiul trage un semnal de alarmă în rândul șoferilor, în special al celor care își doresc să călătorească în plin sezon estival. Aceștia trebuie să fie atenți la condițiile de trafic, dar și la regulile locale. În acest moment, România este depășită doar de Bulgaria, cu 71 de decese la un milion de locuitori și de Serbia, care se află pe primul loc, cu 74 de decese la un milion de locuitori.

Șoselele din România, printre cele mai periculoase din Europa

România ocupă locul al treilea în clasamentul privind mortalitatea rutieră. Astfel, țara noastră înregistrează 68 de decese rutiere la un milion de locuitori. Pe de altă parte, rata mortalității în Serbia este cu 72% peste media Uniunii Europene, chiar dacă numărul accidentelor mortale este puțin mai mic față de anul trecut.

De asemenea, în top 10 cele mai nesigure șosele se numără cele mai preferate destinații turistice. Portugalia, Grecia, Italia şi Franţa se află în clasament. Astfel, cei care se duc în vacanțe în aceste state pe timpul verii trebuie să știe că riscul de accidente rutiere rămâne ridicat, iar prudența este esențială, mai ales în cazul străzilor pe care turiștii nu le cunosc.

Cele mai sigure state din punct de vedere rutier

Pe de altă parte, există și state care sunt sigure din punct de vedere rutier. Cele nordice, precum Norvegia și Suedia, au înregistrat 18 decese rutiere la un milion de locuitori. Asta înseamnă că sunt de patru ori mai sigure decât Serbia. În plus, alte țări au făcut progrese importante în ultimii zece ani.

De exemplu, Lituania a redus numărul de decese cu 43%, înregistrând cea mai mare scădere din Europa. În Letonia, Bulgaria, Grecia şi Ungaria, numărul victimelor a scăzut cu 37%, 36%, 35%, respectiv 30%. La polul opus, în Portugalia, numărul deceselor provocate de accidente rutiere a scăzut doar cu 1% din 2015, iar în Franța cu 6%.

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