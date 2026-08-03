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De ce merită să mergi cu 110 km/h pe autostradă. Economia făcută la fiecare drum

De: Simona Vlad 03/08/2026 | 16:37
De ce merită să mergi cu 110 km/h pe autostradă. Economia făcută la fiecare drum
Mașini
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Mulți șoferi aleg viteza maximă permisă pe autostradă pentru a ajunge mai repede la destinație. Totuși, o reducere de doar 20 km/h poate aduce economii surprinzătoare. Specialiștii spun că diferența de timp este mai mică decât cred cei mai mulți conducători auto.

Explicația ține de rezistența aerului, care crește puternic odată cu viteza. Astfel, motorul trebuie să depună un efort considerabil mai mare la 130 km/h decât la 110 km/h. În aceste condiții, consumul poate crește cu 10-20%, în funcție de mașină și condițiile de drum.

Pentru o mașină compactă pe benzină, consumul mediu este de aproximativ 5,7 litri la 110 km/h. La 130 km/h, acesta poate ajunge la 6,8 litri. Pe un traseu de 1000 de kilometri, diferența este de aproximativ 11 litri de carburant. În cazul unui SUV pe benzină, economia este și mai mare. Consumul poate scădea de la 8,8 litri la 7,2 litri la suta de kilometri. Asta înseamnă aproximativ 16 litri economisiți la fiecare 1000 de kilometri.

La un preț de aproximativ 10 lei pentru un litru de carburant, economiile devin evidente. Proprietarii unei mașini compacte pot păstra în buzunar între 90 și 110 lei. Cei care conduc un SUV pot economisi chiar și 160 de lei.

Șoferii care parcurg anual 15000 sau 20000 de kilometri pe autostradă pot reduce cheltuielile considerabil. În unele cazuri, economiile depășesc 2000 de lei într-un singur an.

Cât timp petreci pe autostradă

Diferența de timp nu este atât de mare precum pare la prima vedere. Pentru un drum de 1000 de kilometri, viteza de 130 km/h reduce călătoria teoretică cu aproximativ o oră și 23 de minute. În realitate, opririle și traficul diminuează acest avantaj.

Conducerea cu 110 km/h aduce și alte beneficii importante. Motorul funcționează mai relaxat, iar zgomotul din habitaclu este mai redus. Totodată, anvelopele și componentele mecanice se uzează mai lent.

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