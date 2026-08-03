Geanina Ilieș le-a transmis un mesaj emoționant femeilor care se tem de trecerea timpului. Prezentatoarea TV spune că abia după 40 de ani a înțeles ce contează cu adevărat în viață. Vedeta în vârstă de 41 de ani a publicat pe rețelele sociale o reflecție despre maturitate, acceptare și iubirea de sine. Prezentatoarea mărturisește că nu mai caută validarea celor din jur și că se simte mai împăcată ca niciodată.

În mesajul publicat online, prezentatoarea a rememorat felul în care privea viața la 20 și 30 de ani. Astăzi, spune că și-a schimbat perspectiva și că adevărata liniște a venit odată cu maturitatea.

„La 20 de ani credeam că trebuie să demonstrez. La 30 de ani credeam că trebuie să reușesc. Dar la 40 de ani am înțeles că, de fapt, trebuie doar să fiu eu. Dacă citește această postare o femeie care are frumoasa vârstă de 20 sau 30 de ani, vreau să-i spun un singur lucru: nu te teme de anii care vin. Nu sunt un dușman. Sunt cel mai frumos dar pe care ți-l poate face viața.”

Geanina Ilieș spune că experiențele au făcut-o mai puternică

Geanina a spus că fiecare etapă din viață a ajutat-o să devină femeia de astăzi. Ea spune că momentele dificile au învățat-o să își descopere puterea interioară.

„Pentru mine, viața începe parcă cu adevărat la 40 de ani. Maturitatea m-a învățat că nu trebuie să am toate răspunsurile. Experiențele m-au făcut mai înțeleaptă. Vulnerabilitățile m-au făcut mai autentică. Momentele grele mi-au arătat cât de puternică sunt, iar cele frumoase m-au învățat să le prețuiesc cu adevărat. La 40 de ani nu mai alerg după validare. Aleg liniștea. Nu mai încerc să fiu pe placul tuturor. Aleg oamenii care mă văd și mă iubesc exact așa cum sunt. Nu-mi mai ascund cicatricile, pentru că ele spun povestea femeii care am devenit.”

Prezentatoarea le-a transmis femeilor să nu privească ridurile cu teamă. Ea crede că fiecare an aduce mai multă înțelepciune, curaj și libertate.

„Am înțeles că frumusețea nu stă în perfecțiune, ci în felul în care zâmbești după ce ai plâns, în curajul de a o lua de la capăt și în încrederea că meriți tot ce este frumos. Astăzi mă simt mai frumoasă decât am fost vreodată. Nu pentru că timpul s-a oprit, ci pentru că am învățat să mă iubesc. Iar o femeie care se iubește pe ea însăși luminează altfel. Așa că, dragă femeie care încă nu ai 30, 40 sau 50 de ani, nu te grăbi să crești și nici să te temi de riduri. Fiecare an îți va lua câte ceva, dar îți va oferi infinit mai mult: curaj, înțelepciune, libertate și puterea de a-ți trăi viața după propriile reguli. Iar când vei ajunge la 40 de ani, sper să privești în oglindă și să spui, la fel ca mine: «Nu am pierdut tinerețea. Mi-am găsit, în sfârșit, adevărata versiune.»”

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