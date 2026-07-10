Ce refuză Geanina Ilieș să-i cumpere fiului său. Patrick s-a angajat și strânge bani pentru dorința lui

Geanina Ilieși este o mămică fericită și împlinită. Fiul său, Patrick, a ajuns la vârsta de aproape 20 de ani, iar recent s-a întors în țară. Acesta studiază în străinătate, însă vacanța de vară a ales să o petreacă alături de mama sa. Mai mult, Patrick a ales să și muncească în această vară, asta pentru că vrea să își îndeplinească o dorință pe care mama lui nu este dispusă să i-o îndeplinească. Ce visează să își cumpere Patrick?

Fiul Geaninei Ilieș, Patrick, studiază la prestigioasa universitate ESADE, situată în apropiere de Barcelona, Spania. El locuiește în campusul universitar și a început cursurile în toamna anului 2025. Acum, însă, este în vacanță și a decis să se întoarcă în România.

„Avem o relație foarte frumoasă, e încărcat și cu emoții pentru că știu că o să plece din nou, nu știm ce să facem mai întâi acum. Patrick stă aici până în septembrie și se împarte între prieteni, mămica lui, lucrurile pe care le face acum, se pregătește să dea și de carnet, învață, nu a scăpat nici vara asta de învățătură. Mama e mândră de el!”, a mărturisit Geanina Ilieși.

Patrick s-a angajat și strânge bani pentru dorința lui

Deși ar putea să se bucure din plin de vacanță și să se relaxeze toată vara, Patrick a decis să se angajeze. Cum face școala de șoferi, tânărul își dorește și propria mașină, însă Geanina Ilieși nu este prea dornică să îi îndeplinească această dorință.

Așa că Patrick nu a stat pe gânduri și a luat problema în propriile mâini. Acesta s-a angajat la un muzeu, iar toți banii pe care îi câștigă îi strânge pentru a-și cumpăra propria mașină.

„Nu îi iau mașină, are. Are mașina mamei, pe a bunicilor, are vreo trei mașini. Nu cred că e momentul să luăm alta. El e și mult plecat în perioada asta dar e și foarte ambițios. A zis că vrea să își ia singur mașină, îl las în pace. Își câștigă banii singur și vara asta e prima dată când a început și el să lucreze. A zis că nu vrea să stea deloc în vacanță, așa că lucrează. Este ghid la un muzeu pentru niște copilași. El iubește copiii și îi place să stea printre ei, să le explice, face 20 de ani și este foarte responsabil. Chiar dacă a venit acasă își împarte el timpul cum vrea și a zis că vrea să muncească!”, a mai spus Geanina Ilieși, potrviti click.ro.

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