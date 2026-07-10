Regele Charles s-a întâlnit în secret cu Harry, Meghan Meghan și nepoții! Când a avut loc vizita

Revedere emoționantă în Familia Regală! După patru ani în care nu și-a mai văzut nepoții, regele Charles al III-lea i-a primit, departe de ochii publicului, pe prințul Harry, Meghan Markle și pe cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Întâlnirea a fost una discretă și marchează unul dintre cele mai importante momente din relația complicată a Familiei Regale din ultimii ani.

Meghan Markle și cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, se pare că l-au însoțit până la urmă pe prințul Harry în vizita sa din Marea Britanie, după ce inițial presa relata că ducesa renunțase la deplasare din motive legate de securitate și cazare. În cele din urmă, însă, ducesa de Sussex și cei doi copii au călătorit în secret spre Marea Britanie și s-au alăturat prințului Harry, care se afla deja de câteva zile în Anglia.

Regele Charles s-a întâlnit în secret cu Harry, Meghan Markle și nepoții

Potrivit informațiilor confirmate de Palatul Buckingham, regele Charles și regina Camilla i-au primit vineri, 10 iulie, pe Harry, Meghan, Archie și Lilibet la reședința privată Highgrove House, din Gloucestershire. Întâlnirea a fost descrisă drept una strict de familie, fără apariții publice și fără fotografii oficiale, semn că participanții au dorit să se bucure de acest moment departe de atenția presei.

Revederea are o încărcătură aparte, având în vedere că relațiile dintre Harry și Familia Regală s-au deteriorat considerabil după retragerea sa din îndatoririle regale, în 2020. De atunci, declarațiile făcute de ducele de Sussex și interviurile acordate împreună cu soția sa au amplificat tensiunile, iar contactele dintre cele două tabere au fost extrem de rare.

Regele Charles s-a bucurat din plin de reîntâlnirea cu nepoții. Surse apropiate Palatului susțin că atât suveranul, cât și prințul Harry și-au dorit această întâlnire, iar regele Charles era nerăbdător să petreacă timp cu Archie și Lilibet, pe care nu îi mai văzuse de mai bine de patru ani. Însă, deși Harry pare să se apropie din nou de tatăl său, relația cu fratele pare să rămână una cât se poate de rece.

În timp ce Harry și Meghan Markle se aflau la Highgrove House, prințul William participa la un eveniment caritabil de polo organizat la Windsor. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, nu a existat niciun plan pentru o întâlnire între cei doi frați, iar relația dintre William și Harry rămâne, cel puțin pentru moment, la fel de rece ca în ultimii ani.

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