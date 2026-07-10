Prințul Harry încearcă disperat să îi aducă pe Meghan Markle și pe copii în Marea Britanie. Discuțiile cu Regele Charles continuă în culise

Prințul Harry depune eforturi intense pentru ca Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, să poată ajunge în Marea Britanie, în timp ce negocierile privind o posibilă reuniune cu Regele Charles continuă în culise. Potrivit presei britanice, ducele încearcă să obțină măsuri de securitate private care să permită vizita familiei sale în condiții de siguranță.

Harry și Charles încearcă să organizeze o reuniune de familie

Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, se află în această săptămână în Marea Britanie pentru o serie de angajamente oficiale, după ce și-a petrecut vacanța în Europa alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Deși familia Sussex spera ca micuții să revină în Regatul Unit pentru prima dată din 2022, problemele legate de securitate l-au obligat pe Harry să călătorească singur la Londra. Totuși, rămâne posibil ca Meghan și copiii să i se alăture în afara capitalei, în partea finală a vizitei.

Potrivit publicației The Mirror, Regele Charles le-ar fi cerut consilierilor săi să continue discuțiile cu Harry și Meghan pentru a găsi un moment potrivit în agenda suveranului pentru o întâlnire cu nepoții săi.

Discuții directe între tată și fiu

Aceeași publicație susține că, în ultimele săptămâni, Prințul Harry și Regele Charles au avut mai multe conversații directe, între patru ochi.

O sursă apropiată familiei regale a descris atmosfera acestor discuții drept „plină de speranță”.

„Deși nimic nu este stabilit definitiv, discuțiile continuă”, a declarat o sursă regală.

O altă persoană apropiată Palatului a afirmat:

„Regele nu ar rata ocazia de a petrece timp cu nepoții săi, iar dacă există o modalitate de a face posibil acest lucru, o va face.”

Harry încearcă „disperat” să obțină securitate privată

Potrivit The Mirror, Prințul Harry lucrează „în regim de urgență” pentru a obține un sistem de securitate privată care să îi permită lui Meghan Markle și copiilor să călătorească în siguranță în Marea Britanie.

Un purtător de cuvânt al Ducelui de Sussex a refuzat să comenteze informațiile, iar Palatul Buckingham nu a oferit, deocamdată, o reacție oficială.

De ce nu au venit Meghan, Archie și Lilibet

Deși Regele Charles le-a oferit cazare pe o proprietate regală, măsurile de securitate s-ar fi aplicat doar în interiorul domeniului și nu pe întreaga durată a vizitei.

Într-un comunicat transmis la sfârșitul lunii iunie, reprezentanții lui Harry au explicat că problema principală este dacă familia beneficiază de „protecție adecvată și proporțională pe întreaga durată a vizitei”.

La acel moment, echipa ducelui preciza că acesta continuă „să exploreze toate opțiunile disponibile” pentru ca Archie și Lilibet să poată reveni în Regatul Unit în siguranță.

Harry lua în calcul o vizită de o singură zi

La sfârșitul lunii iunie, The Telegraph scria că Prințul Harry analiza inclusiv posibilitatea de a-i aduce pe Meghan și pe copii în Marea Britanie pentru doar o singură zi, astfel încât aceștia să îl poată vedea pe Regele Charles fără a avea nevoie de protecția oficială acordată de stat.

Prințesa Lilibet, născută în California, s-a întâlnit cu bunicul ei o singură dată, în timpul vizitei familiei în Marea Britanie din 2022. Archie, născut în Regatul Unit, nu a mai revenit în țara natală de atunci.

Harry își dorește împăcarea cu familia

De când s-a retras din rolul de membru activ al familiei regale, în 2020, Prințul Harry a revenit de mai multe ori singur în Marea Britanie. Ultima întâlnire cu tatăl său a avut loc în septembrie 2025, la reședința regală Clarence House din Londra, unde cei doi au discutat timp de aproape o oră.

Harry nu și-a ascuns niciodată dorința de a reface relațiile cu familia regală.

„Mi-aș dori foarte mult împăcarea cu familia mea. Nu mai are niciun rost să continuăm să ne certăm”, declara el într-un interviu acordat BBC în mai 2025.

Prințul a recunoscut însă că publicarea volumului său autobiografic Spare și interviurile acordate în ultimii ani au afectat profund relațiile cu unii membri ai familiei.

„Desigur, unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte. Și, desigur, nu mă vor ierta nici pentru multe alte lucruri”, a mărturisit Harry.

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