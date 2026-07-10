„Nu am primit niciun ban.” Actrița și femeia de afaceri face acuzații neașteptate după divorț

Kristin Cavallari a vorbit deschis despre divorțul de fostul jucător din NFL Jay Cutler și susține că separarea a costat-o scump. Vedeta spune că, în urma înțelegerii de divorț, a fost nevoită să îi cedeze fostului soț jumătate din valoarea companiei sale, Uncommon James, deși nu a primit niciun ban din averea acestuia. Jay Cutler respinge însă aceste afirmații și susține că declarațiile fostei sale soții sunt complet false.

Kristin Cavallari: „I-am dat jumătate din valoarea companiei mele”

Fondatoarea brandului Uncommon James și fostul star din NFL au pus capăt căsniciei în 2020, iar divorțul a fost finalizat în 2022.

Invitată în podcastul Aspire with Emma Grede, Kristin Cavallari a mărturisit că succesul afacerii sale i-a oferit curajul să încheie mariajul.

„Ceea ce mi-a dat, în cele din urmă, încrederea să plec din căsnicia mea a fost succesul Uncommon James. Mi-a dat încrederea să spun: «Știu ce fac». Este interesant, pentru că dacă nu aș fi avut Uncommon James, aș fi putut lua jumătate din banii lui, nu?”

Vedeta a explicat că brandul său reprezenta un activ extrem de valoros și că, deși a fost foarte supărată în momentul divorțului, astăzi privește lucrurile diferit.

„Nu primesc niciun ban de la fostul meu soț. A trebuit să îi dau jumătate din valoarea Uncommon James, în numerar, proprietăți și alte bunuri.”

Spune că experiența a făcut-o mai puternică

Kristin Cavallari recunoaște că pierderea unei părți importante din averea sa a fost dureroasă, însă consideră că experiența a motivat-o să muncească și mai mult.

„Acum sunt recunoscătoare, pentru că eu am nevoie de astfel de provocări ca să merg mai departe. Au fost momente în care mi-am spus: «O să lupt și mai tare». Astfel de experiențe mă împing înainte și ies întotdeauna mai puternică.”

„Nu am primit niciun ban din divorț”

Nu este pentru prima dată când vedeta face astfel de declarații.

Anul trecut, în emisiunea Honestly Cavallari: The Headline Tour, ea a insistat că întreaga companie a fost construită fără sprijin financiar din partea fostului soț.

„Compania noastră are venituri de aproape 50 de milioane de dolari pe an, dar pentru că am fost soția unui sportiv, oamenilor le place să spună că tot ce am este datorită fostului meu soț și că el a finanțat Uncommon James.

Dar sunt și astăzi proprietara în proporție de 100% a companiei și nu am acceptat niciodată investiții din exterior.

Nu am primit niciodată niciun ban de la fostul meu soț. Nu am primit bani nici la divorț, așa că haideți să lămurim acest lucru.”

Jay Cutler: „Este complet fals”

Jay Cutler a reacționat ulterior și a respins categoric afirmațiile fostei sale soții.

În podcastul său, Take It Outside, fostul quarterback din NFL, care a fost unul dintre cei mai bine plătiți jucători ai ligii, a spus că este imposibil ca afirmațiile lui Kristin să fie adevărate.

„Să gândim logic. «Niciun ban», serios? Am fost căsătoriți aproximativ șapte ani și avem trei copii. Oricine poate vedea cât am câștigat în NFL. Toate contractele mele sunt publice. Apoi ajungi la divorț, fiecare parte are avocat și există un judecător.”

Susține că firma era un bun comun

Jay Cutler afirmă că nu exista nicio posibilitate legală ca el să păstreze întreaga avere acumulată în timpul căsniciei.

El a explicat că și compania Uncommon James a fost considerată un bun comun, deoarece a fost construită în perioada în care cei doi erau căsătoriți.

„Nu există niciun judecător din statul Tennessee care să fi aprobat o înțelegere prin care eu să păstrez fiecare dolar câștigat în timpul căsniciei. Cred că este o afirmație iresponsabilă și aproape calomnioasă să insinuezi că nu s-a împărțit niciun ban între noi. Este complet fals.”

Fostul sportiv a precizat că deține hotărârea oficială de divorț, un document de aproximativ 67 de pagini, în care sunt detaliate toate împărțirile de bunuri. Deși a refuzat să ofere cifre exacte, Jay Cutler susține că suma primită de Kristin Cavallari a fost „cu siguranță mult mai mare decât zero” și suficientă pentru ca aceasta să ducă o viață confortabilă.

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