Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara

Începând de duminică, 12 iulie, vremea se schimbă în aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualiuzat prognoza meteo pentru perioada 13-10 august. După o răcire temporară, urmează o perioadă cu alternanțe între zile caniculare și instabilitate atmosferică.

Începând de duminică, 12 iulie, vremea devine ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă – mai ales în jumătatea vestică a țării. În est și sud-vest, valorile termice vor rămâne apropiate de specificul aceste perioade de vară. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în estul Transilvaniei, iar cele mai ridicate în estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei.

ANM: prognoza meteo pentru luna iulie

Conform prognozei meteo actualizate emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în săptămâna 13-20 iulie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, mai ales în regiunile intracarpatice.

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Spre sfârșitul lunii, precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în jumătatea vestică a țării. În ultima săptămână din luna iulie (27 iulie -3 august), temperaturile medii vor rămâne peste normal în jumătatea vestică a României, iar în celelalte regiuni vor fi, în genetal, apropiate de valorile specifice perioadei. În vestul țării, pe fondul unui regim de precipitații redus, temperaturile medii vor rămâne peste normal în jumătatea vestică a României.

La începutul lunii august, tendința de vreme caldă în România continuă, cu temperaturi în general peste normele climatologice în jumătatea vestică a țării și valori apropiate de mediile sezoniere în restul regiunilor.

Maximele la nivelul țării se vor situa în general între 28 și 30 de grade Celsius, nopțile devenind mai răcoroase și mai ușor de suportat. Regimul pluviometric va fi aproape de cel normal pentru această perioadă a anului în toate regiunile țării. Pot apărea ploi de scurtă durată, specificie perioadei, în zonele montane și deruloase.

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