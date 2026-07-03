Prognoza meteo până la începutul lunii august. Episoade de instabilitate atmosferică urmate de caniculă

Prima parte a lunii iulie vine cu schimbări considerabile în evoluția vremii din România. Dacă până acum temperaturile ridicate au dominat mare parte din țară, următoarele zile vor fi marcate de o răcire temporară în mai multe zone, însoțită de fenomene specifice instabilității atmosferice.

Meteorologii estimează că în unele regiuni valorile termice vor coborî sub nivelul obișnuit al perioadei. Ploile abundente, furtunile cu descărcări electrice și rafalele de vânt își vor face simțită prezența. Chiar și așa, schimbarea va fi de scurtă durată. Spre mijlocul lunii, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire. În vestul țării temperaturile vor depăși din nou mediile climatologice specifice acestei perioade.

Conform estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabile pentru perioada 6 iulie – 2 august 2026, România va traversa un interval cu variații importante ale vremii. Specialiștii anunță alternanțe între episoade de instabilitate atmosferică, caracterizate de ploi și furtuni, și perioade în care temperaturile vor reveni la valori ridicate, specifice sezonului cald.

Instabilitate atmosferică la începutul săptămânii viitoare

Potrivit meteorologilor, debutul perioadei de prognoză va fi marcat de o intensificare a fenomenelor de instabilitate atmosferică, care vor afecta mai întâi regiunile din vestul, centrul și nordul țării, urmând ca ulterior să cuprindă și alte zone.

Cerul va fi temporar noros, iar în multe localități sunt așteptate ploi cu caracter torențial, însoțite de fulgere, tunete și intensificări de scurtă durată ale vântului. Viteza rafalelor va ajunge, în general, la 40–45 km/h. Însă în unele zone din sudul Banatului acestea pot depăși 50–60 km/h.

Precipitațiile vor fi însemnate pe alocuri, cu acumulări de aproximativ 10–15 litri pe metru pătrat. Izolat se pot înregistra peste 20 l/mp într-un timp scurt, ceea ce poate favoriza apariția acumulărilor rapide de apă.

Temperaturi sub valorile normale în săptămâna 6 – 13 iulie

Pe parcursul primei săptămâni din intervalul de prognoză, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în estul României. Totuși, în celelalte zone ale țării, temperaturile se vor situa, în mare parte, în jurul mediilor climatologice caracteristice începutului de iulie.

În privința precipitațiilor, specialiștii ANM prognozează un deficit de ploi în regiunile vestice, în timp ce în restul teritoriului regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Săptămâna 13 – 20 iulie, vremea va intra într-un proces de încălzire

După jumătatea lunii iulie, meteorologii estimează o nouă creștere a temperaturilor la nivelul întregii țări. Valorile termice vor depăși, în general, media obișnuită a perioadei. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul României, unde disconfortul termic va fi mai accentuat.

În acelașii timp, precipitațiile vor deveni tot mai rare. Conform prognozei ANM, deficitul de ploi se va resimți în majoritatea regiunilor, cu un caracter mai pronunțat în zonele intracarpatice, unde cantitățile de apă estimate vor fi sub nivelul normal pentru această perioadă.

În intervalul 20 – 27 iulie sunt estimate temperaturi mai ridicate în vestul țării

În cea de-a treia săptămână a intervalului analizat, meteorologii prognozează menținerea unor valori termice peste mediile obișnuite ale lunii iulie pe întreg teritoriul țării.

Regiunile vestice vor rămâne cele mai afectate de valul de căldură. Se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi ale perioadei.

În ceea ce privește regimul ploilor, deficitul de precipitații va persista în special în zonele intracarpatice. În celelalte regiuni cantitățile de apă se vor apropia de normele climatologice specifice acestei perioade.

Prognoza meteo pentru sfârșitul lunii iunie

În perioada 27 iulie – 2 august, prognoza ANM indică menținerea unor temperaturi peste mediile climatologice pe întreg teritoriul României. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul țării. Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

În ceea ce privește regimul precipitațiilor, acesta va fi ușor deficitar în zonele centrale. În restul regiunilor cantitățile de ploaie se vor situa, în general, în jurul valorilor normale specifice sfârșitului de iulie.

Vor apărea furtuni, însă vor exista și episoade de caniculă

Evoluția vremii în următoarele patru săptămâni se va încadra în tiparul specific sezonului de vară, cu alternanțe între episoade instabile și perioade dominate de căldură accentuată și cantități reduse de precipitații.

După intervalul de răcire și fenomenele de instabilitate prognozate la începutul lunii iulie, se conturează o tendință de încălzire treptată a vremii. În a doua jumătate a lunii și la debutul lunii august, temperaturile vor depăși frecvent valorile obișnuite ale perioadei, cu accent în regiunile vestice ale țării, unde deficitul de precipitații și riscul de secetă vor rămâne mai pronunțate.

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