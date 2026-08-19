Ema îl taxează din nou pe Răzvan Kovacs: ”Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară”

Telenovela dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs continuă. După ce fostul concurent de la Insula iubirii a făcut istorie în podcastul lui Bursucu, alături de Ella Vișan, iubita lui de la acea vreme, a venit rândul Emmei Oprișan să își spună partea ei de poveste. Bruneta dă de pământ cu încă actualul ei soț din acte.

Ema Oprișan este invitata din această săptămână în podcastul lui Burusuc. Fosta concurentă de la Insula iubirii nu s-a putut abține și a „lansat” câteva ironii la adresa încă soțului din acte. După nenumărate împăcări și despărțiri, cei doi au încercat să păstreze o relație civilizată – în special de dragul celor doi copii ai lor – însă acest lucru a fost aproape imposibil.

Răzvan Kovacs, luat peste picior de Ema Orpișan

După interviul la dublu dintre Răzvan Kovacs și Ella Vișan din podcastul lui Bursucu (vezi AICI imagini), a venit rândul Emei să își își spună povestea de pe scaunul de unde actualul ei soț îi declara iubire veșnică Ellei. Emma a vorbit despre relația trecută cu Răzvan, dar și despre momentele care au dus, încet, dar sigur al ruptură.

În teaseul de prezentare al podcastului, printre alte subiecte, Ema nu s-a putut abține și l-a luat peste picior pe Răzvan. Ea a sugerat că dj-ul a avut noroc cu Ella, deoarece astfel nu ar fi reușit să iasă și el „prin lume” – făcând referire la faptul că nu ar fi călătorit în afara țării.

Ela: Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară” Bursucu: În perioada relației lui cu Ella, voi doi ați vorbit? Ema: Da Bursucu: Până acum o lună de zile, Răzvan a existat în viața ta? Vă puneați în același pat? Ema: Da. Bursucu: Crezi că Răzvan te-a iubit vreodată? Ema: Nu. Bursucu: De când nu și-a mai văzut Răzvan copiii? Ema: Cred că are o lună. I-am spus că o să încerc să au de tati să vină și a început să plângă. El m-a blocat întâi pe mine. Bursucu: Ascunzi suferința foarte bine. Ema: Eu am vrut să merg la divorț. Vorbește cu altcineva de față cu copiii, chiar dacă e pe telefon. Bursucu: Cearta dintre voi s-a terminat cu poliția la ușă? Ema: Da, de mai multe ori. Bursucu: Cu violență fizică? Ema: Da”, au fost o parte din întrebările și răspunsurile din podcastul lui Bursucu.

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