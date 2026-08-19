Acasă » Știri » Ema îl taxează din nou pe Răzvan Kovacs: ”Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară”

Ema îl taxează din nou pe Răzvan Kovacs: ”Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară”

De: Irina Vlad 19/08/2026 | 08:43
Ema îl taxează din nou pe Răzvan Kovacs: ”Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară”
Sursa foto captură TikTok @Razvanthedj / Facebook Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Telenovela dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs continuă. După ce fostul concurent de la Insula iubirii a făcut istorie în podcastul lui Bursucu, alături de Ella Vișan, iubita lui de la acea vreme, a venit rândul Emmei Oprișan să își spună partea ei de poveste. Bruneta dă de pământ cu încă actualul ei soț din acte. 

Ema Oprișan este invitata din această săptămână în podcastul lui Burusuc. Fosta concurentă de la Insula iubirii nu s-a putut abține și a „lansat” câteva ironii la adresa încă soțului din acte. După nenumărate împăcări și despărțiri, cei doi au încercat să păstreze o relație civilizată – în special de dragul celor doi copii ai lor – însă acest lucru a fost aproape imposibil.

Răzvan Kovacs, luat peste picior de Ema Orpișan

După interviul la dublu dintre Răzvan Kovacs și Ella Vișan din podcastul lui Bursucu (vezi AICI imagini), a venit rândul Emei să își își spună povestea de pe scaunul de unde actualul ei soț îi declara iubire veșnică Ellei. Emma a vorbit despre relația trecută cu Răzvan, dar și despre momentele care au dus, încet, dar sigur al ruptură.

În teaseul de prezentare al podcastului, printre alte subiecte, Ema nu s-a putut abține și l-a luat peste picior pe Răzvan. Ea a sugerat că dj-ul a avut noroc cu Ella, deoarece astfel nu ar fi reușit să iasă și el „prin lume” – făcând referire la faptul că nu ar fi călătorit în afara țării.

Ela: Noroc cu Ella, că a ieșit și el din țară”

Bursucu: În perioada relației lui cu Ella, voi doi ați vorbit?

Ema: Da

Bursucu: Până acum o lună de zile, Răzvan a existat în viața ta? Vă puneați în același pat?

Ema: Da.

Bursucu: Crezi că Răzvan te-a iubit vreodată?

Ema: Nu.

Bursucu: De când nu și-a mai văzut Răzvan copiii?

Ema: Cred că are o lună. I-am spus că o să încerc să au de tati să vină și a început să plângă. El m-a blocat întâi pe mine.

Bursucu: Ascunzi suferința foarte bine.

Ema: Eu am vrut să merg la divorț. Vorbește cu altcineva de față cu copiii, chiar dacă e pe telefon.

Bursucu: Cearta dintre voi s-a terminat cu poliția la ușă?

Ema: Da, de mai multe ori.

Bursucu: Cu violență fizică?

Ema: Da”, au fost o parte din întrebările și răspunsurile din podcastul lui Bursucu.

Ema Oprișan iubește din nou?! Mesajul care a trezit suspiciuni: ”Iubirea începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună”

Cum a trecut-o Răzvan Kovacs pe Ella Vișan în telefon, după ce a „combinat-o”. A folosit 3 cuvinte

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele pierdute
Știri
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele…
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Știri
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre...
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste taxe și din ce sectoare se ridică în prezent autoturismele
Gandul.ro
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Adevarul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un...
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional
Digi24
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador...
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alina Laufer, pusă la zid după ce și-a operat fața: „Comentariile au fost deplasate”
Click.ro
Alina Laufer, pusă la zid după ce și-a operat fața: „Comentariile au fost deplasate”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au...
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni....
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste taxe și din ce sectoare se ridică în prezent autoturismele
Gandul.ro
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste taxe și...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce au divorțat Pep Guardiola și Cristina Serra, de fapt. Antrenorul a spus adevărul în documentarul ...
De ce au divorțat Pep Guardiola și Cristina Serra, de fapt. Antrenorul a spus adevărul în documentarul „A Beautiful Obsession”
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și ...
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele pierdute
Vedeta din „Sister Wives”, Janelle Brown, și-a prezentat noul iubit după despărțirea de Kody Brown
Vedeta din „Sister Wives”, Janelle Brown, și-a prezentat noul iubit după despărțirea de Kody Brown
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Există viață după divorț! Codruța Filip, primele declarații despre noul iubit: „O să fiu ...
Există viață după divorț! Codruța Filip, primele declarații despre noul iubit: „O să fiu mult mai atentă!”
Cum îți construiești o farfurie echilibrată fără să numeri caloriile. Ce alimente ar trebui să ...
Cum îți construiești o farfurie echilibrată fără să numeri caloriile. Ce alimente ar trebui să conțină fiecare masă
Vezi toate știrile