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Tragedie în Spania! Un român a fost găsit mort, după un incident grav

De: Irina Vlad 19/08/2026 | 09:38
Tragedie în Spania! Un român a fost găsit mort, după un incident grav
sursă foto: Pixabay
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Un român de 42 de ani a murit în Spania după ce mașina în care se afla s-a răsturnat într-un canal de irigații, în regiunea Pla d’Urgell. Bărbatul se afla pasager într-un autoturism condus de un bărbat care s-a urcat băut la volan. 

Un grav accident rutier a avut loc duminică, 16 august,  în regiunea Pla d’Urgell din Spania. Un român de 42 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla ca pasager a plonjat și s-a răsturnat într-un canal de irigații, în localitatea Golmés.

Un român de 42 de ani a murit într-un accident rutier în Spania

Polițiștii au primit alerta de la poliția locală la ora 19:49. Aceasta a semnalat prezența unei mașini răsturnate în canal, pe poteca Salt del Duran, în localitatea Pla d’Urgell. După ce au scos mașina, au descoperit cadavrul românului. Victima se afla pe scaunul pasagerului din față al vehiculului, în timp ce scaunul șoferului era gol.

Șoferul, care s-a urcat la volan sub influența alcoolului, a scăpat cu viață și a fugit de la locul accidentului, lăsându-l pe român blocat în fiarele contorsionate ale mașinii. Trecătorii au alertat serviciile medicale de urgență, iar trupul neînsuflețit al acestuia a fost descoperit ulterior. În ciuda manevrelor de resuscitare, autoritățile au fost nevoite să declare decesul.

În urma accidentului, au fost mobilizate patru patrule ale Mossos d’Esquadra și patru echipaje de pompieri. Șoferul se afla în stare de ebrietate la domiciliul său din Mollerussa și nu le-a explicat polițiștilor de ce nu a sunat la serviciile de urgență pentru a-l ajuta pe celălalt pasager. Acesta a fost arestat pentru omor din culpă și neacordare de ajutor.

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